"Ai cantat vreodata 'Becali pleaca din Ghencea', cand erai in galeria Stelei?" Ce a raspuns Adi Popa si cum a scapat de politie pentru ca juca la FCSB :)) #ZI-LE LIBERE!

Inainte sa joace la Steaua / FCSB, Adi Popa a fost suporter de peluza. Statea in cartierul 1 Mai si nu rata niciun meci in Ghencea. In interviul ZI-LE LIBERE!, Popa a vorbit deschis si despre rafuielile cu suporterii Rapidului, in tramvaiul 41.

VIDEO AICI: Cum si-a luat-o Adi Popa de la rapidisti, in Crangasi



In finalul interviului, Adi Popa a acceptat provocarea biletelelor. A avut dreptul sa refuze o intrebare si a facut-o... cu mult subinteles.

Iata cum a decurs momentul:

Prima intrebare



Ai cantat vreodata "Becali, pleaca din Ghencea", cand erai in galeria Stelei?

Aaa... asta o refuzam! (rade) Sa nu cream...(polemici). Nu se spune! Mai trag o intrebare.

A doua intrebare



Ai avut vreodata un moment in care meritai sa ramai fara permis, dar politistul te-a iertat dupa ce te-a recunoscut?

"Fara permis? Nu, nu... Doar ca s-a intamplat o data ca in loc sa imi dea amenda, sa imi dea avertisment."

"M-a recunoscut, a zis ca e suporter, ca ma apreciaza, ca sunt un jucator care da totul pe teren si ca de data asta ma iarta si nu imi da amenda, imi da doar avertisment."

#ZI-LE LIBERE!

VEZI SI:



