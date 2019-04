Ovidiu Ionescu, medalie de argint la Campionatul Mondial de tenis de masa! A pierdut finala turneului de la Budapesta

Ovidiu Ionescu a reusit o performanta impresionanta.

Ma si Wang au castigat primul set cu 11-3, insa Ionescu si Robles au revenit si s-au impus in setul 2 cu 11-8. Setul al 3-lea e castigat de pereche din China cu 11-7. Ma si Wang castiga si setul 4, cu 11-3, iar Ovidiu Ionescu si Alvaro Robles sunt obligati sa castige ultimele 3 seturi pentru a obtine aurul!

Din pacate, Ovidiu Ionescu si Alvaro Robles trebuie sa se multumeasca la Mondial cu argintul. Ma si Wang au castigat si setul 5 cu scorul de 11-5 si au obtinut aurul cu 4-1 la seturi.

Jucatorul roman Ovidiu Ionescu si spaniolul Alvaro Robles vor lupta pentru aur in proba de dublu masculin, dupa ce s-au calificat in finala la Campionatele Mondiale individuale de tenis de masa de la Budapesta.

Ionescu si Robles au castigat in semifinale cu scorul de 4-3 (11-6, 3-11, 10-12, 11-7, 11-7, 9-11, 11-8) in fata portughezilor Tiago Apolonia/Joao Monteiro. In decisiv, Ionescu si Robles au revenit de la 4-8, castigand cu 11-8.

Cealalta semifinala a fost integral chinezeasca, Long Ma si Chuqin Wang castigand cu 4-0 (12-10, 11-7, 11-7, 11-5) in fata cuplului Jingkun Liang/Gaoyuan Lin.

Finala dintre perechea romano-spaniola Ovidiu Ionescu/Alvaro Robles si cuplul chinez Long Ma/Chuqin Wang