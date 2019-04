20 de meciuri de vazut in acest weekend in Europa. Inter - Juve, Man. United - Chelsea si Dortmund - Schalke, printre meciurile de interes

11:30

Bordeaux - Ol. Lyon (Franta, Ligue 1, vineri, 26 aprilie, 21.45)



Liverpool - Huddersfield (Anglia, Premier League, vineri, 26 aprilie, 22.00)



Tottenham - West Ham United (Anglia, Premier League, sambata, 27 aprilie, 14.30)



Borussia Dortmund - Schalke 04 (Germania, Bundesliga, sambata, 27 aprilie, 16.30)



Honved - Ferencvaros (Ungaria, NB 1, sambata, 27 aprilie, 20.30)



Inter Milano - Juventus (Italia, Serie A, sambata, 27 aprilie, 21.30)|



Lechia Gdansk - Legia Varsovia (Polonia, Ekstraklasa, sambata, 27 aprilie, 21.30)



FC Barcelona - Levante (Spania, La Liga, sambata, 27 aprilie, 21.45)



Burnley - Manchester City (Anglia, Premier League, duminica, 28 aprilie, 16.05)



Rangers - Aberdeen (Scotia, Scotish Premier League, duminica, 28 aprilie, 17.00)



Manchester United - Chelsea (Anglia, Premier League, duminica, 28 aprilie, 18.30)



Club Brugge - Anderlecht (Belgia, Pro League, duminica, 28 aprilie, 19.00)



Sampdoria - Lazio (Italia, Serie A, duminica, 28 aprilie, 19.00)



FC Nurnberg - Bayern Munchen (Germania, Bundesliga, duminica, 28 aprilie, 19.00)



FK Krasnodar - TSKA Moscova (Rusia, Premier League, duminica, 28 aprilie, 19.00)



Torino FC - AC Milan (Italia, Serie A, duminica, 28 aprilie, 19.00)



Sporting Braga - Benfica Lisabona (Portugalia, Liga Sagres, duminica, 28 aprilie, 19.30)



Molde - Rosenborg (Norvegia, Tippenligaen, duminica, 28 aprilie, 21.00)



Rayo Vallecano - Real Madrid (Spania, la Liga, duminica, 28 aprilie, 21.45)



Ol. Marseille - Nantes (Franta, Ligue 1, duminica, 28 aprilie, 22.00)



+ 7 meciuri din ligile secunde europene, in care se decide promovarea:



Red Star 93 - Metz (Franta, Ligue 2, vineri, 26 aprilie, 21.00)



Osasuna - Albacete (Spania, Liga Adelante, sambata, 27 aprilie, 19.00)



Malaga - Mallorca (Spania, Liga Adelante, sambata, 27 aprilie, 19.00)



Norwich City - Blackburn Rovers (Anglia, Championship, sambata, 27 aprilie, 21.30)



Leeds United - Aston Vila (Anglia, Championship, duminica, 28 aprilie, 14.00)



Union Berlin - Hamburger SV (Germania, 2.Bundesliga, duminica, 28 aprilie, 14.30)



Lecce - Brescia (Italia, Serie B, duminica, 28 aprilie, 22.00)

In acest weekend au loc multe meciuri interesante: „Derby d'Italia” (Inter Milano - Juventus), „Ruhr Derby” in Germania (Dortmund - Schalke), unul dintre derby-urile Budapestei (Honved - Ferencvaros), meciul pentru locurile de Champions League in Anglia (Manchester United - Chelsea), unul dintre derby-urile Scotiei (Rangers - Aberdeen), "Ro-Mo Derby" in Norvegia (Molde - Rosenborg), plus meciuri decisive pentru titlu in Germania, Anglia si Polonia, dar si alte partide ce se anunta demne de urmarit.