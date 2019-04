Surpriza uriasa in topul echipelor cu cea mai buna posesie in acest sezon! Echipa din La Liga care este peste Real Madrid si Liverpool

Echipele antrenate de Pep Guardiola ocupa primele 3 pozitii.

Aflata pe locul 10 in La Liga, Real Betis are sanse mici sa mai prinda un loc de Europa League, asa cum reusea in sezonul precedent: este la 9 puncte sub Valencia, echipa aflata pe locul 6. Ultimele meciuri au fost de cosmar pentru fosta echipa a lui Alin Tosca - o singura victorie in ultimele 7 meciuri!

Cu toate astea, Betis se poate lauda cu o performanta impresionanta! Este pe locul 6 in topul echipelor cu cea mai buna medie a posesiei in acest sezon, peste Tottenham, Liverpool sau Real Madrid! Echipa lui Quique Setién are o medie de 63.2% a posesiei in acest sezon.

Pe podium sunt echipele antrenate de Pep Guardiola in cariera acestuia - Barcelona are o medie de 64.5% in acest sezon, Bayern Munchen de 66.1%, in timp ce liderul autoritar este Manchester City, actuala echipa a lui Pep, cu o medie de 68%!