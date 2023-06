Care a fost primul job al superstarului The Rock: "Câștigam 3 dolari pe oră"

Actorul și wrestlerul The Rock a vorbit pe larg despre greutățile din copilărie într-un interviu acordat pentru Oprah Winfrey. El spune că pe vremuri a lucrat la o pizzerie, acolo unde a învățat multe lecții de viață.

Dwayne Johnson a câștigat primii bani la Emilio’s Pizza, în California. El câștiga acolo sub 30 de dolari pe zi. Fostul wrestler a dezvăluit tot în interviul acordat:

"Eram plătit cu 3,54 de dolari pe oră și eram responsabil să spăl vasele. Lucram în fiecare zi de la ora 15:00, până la 23:30. Când scăpam de la școală plecam direct acolo la pizzerie și mă apucam de treabă.

Am învățat acolo multe lucruri. Am înțeles că oamenii te apreciază dacă muncești din greu. De asemenea, niciodată nu mi-am cumpărat o mașină de spălat vase. Chiar și astăzi spăl de mână fiecare farfurie", a spus The Rock.

