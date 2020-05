Kinsey Wolanski e NIMIC pe langa ea! O romanca ridica temperatura in State! Cine e Lady Scarlett, superdiva din wrestling

Wrestling-ul, combinatia perfecta dintre sport si divertisment, e la picioarele unei americance nascute la Chicago din parinti romani. Scarlett Bordeaux (28 de ani) e numele ei de scena, cel real fiind insa Elizabeth Chihaia.

Stirea momentului in wrestling e legata de debutul unei blonde apetisante in show-ul de televiziune creat de compania WWE, unul dintre marii jucatori pe piata acestei dicipline sportive cu un public numeros, in special peste Ocean. Astfel, zilele trecute, americanii au admirat-o in ring pe Lady Scarlett, inclusa recent in topul exclusivist al celor mai sexy 35 de luptatoare care au activat vreodata in wrestling.

In contextul pandemiei cu coronavirus, evenimentul s-a desfasurat intr-o sala fara spectatori, Scarlett Bordeaux facandu-si aparitia impreuna cu iubitul Karrion Kross, la randul lui luptator de wrestling. Se poate vedea cum Karrion isi distruge adversarul sub atenta supraveghere a frumoasei sale partenere, asta dupa ce Scarlett a luat prim-planul in debutul galei, interpretand o melodie tipica pentru agresivitatea din wrestling.

In sapte de ani de cariera in lumea wrestling-ului, Scarlett Bordeaux a adunat si ea cateva victorii in competitii de rang secund, dar a fost remarcata in special cu calitatile de femeie fatala. ”Daca vreau sa ma lupt, ar trebui sa fiu lasata sa ma lupt. Daca vreau sa fiu sexy, sa fiu lasata sa fac asta. Daca vreau sa apar cu un sac de cartofi in spate, ar trebui sa am voie”, a fost raspunsul ei pentru cei care i-au criticat oportunismul.

Putini stiu insa ca pe Scarlett Bordeaux o cheama de fapt Elizabeth Chihaia, un nume de familie suta la suta romanesc. De altfel, chiar daca e nascuta la Chicago si e americanca in acte, ea isi recunoaste originile romanesti, cu atat mai mult cu cat pana la patru ani a crescut in tara noastra, la bunici. Intoarsa in America alaturi de parintii emigrati din Romania, Elizabeth a cochetat cu muzica de opera (ca mezzosoprana) inainte de a se concentra exclusiv pe wrestling.