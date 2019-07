Nikki Bella a uitat in totalitate de John Cena! Cu cine s-a "combinat" fosta diva din wrestling

Au facut anuntul intr-un mod inedit!

Nikki Bella si fostul ei partener de la "Dansez pentru tine", varianta americana, Artem Chingvintsev, au facut relatia lor oficiala printr-un clip postat pe canalul de YouTube al fostei dive din wrestling. Iar clipul este unul inedit!

Cei doi danseaza pe melodia "Let you love me" a lui Rita Ora pe un platou celebru - Batcave-ul din filmul "The Dark Knight"! Este prima relatie a lui Nikki Bella dupa despartirea mediatizata de John Cena. Cei doi urmau sa se casatoreasca in 2018 cand au anuntat ca se despart cu cateva saptamani inainte de nunta.

Nikki Bella si Artem Chingvintsev s-au afisat impreuna si la Nickelodeon Kids' Choice Sports 2019, insa acesta este clipul cu care au confirmat relatia.