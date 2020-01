TRAGEDIE in wrestlingul mondial! A murit omul care a revolutionat totul! Anunt cutremurator facut de The Rock

Tatal lui Dwayne "The Rock" Johnson, Rocky Johnson, s-a stins din viata. Lumea wrestlingului a ramas socata la vestea primita, iar fiul sau a declarat inainte ca acesta sa moara, ca tatal lui l-a facut barbatul care este astazi.

Rocky Johnson, cunoscut si ca "Soul Man", a fost primul campion de origine africano-americana a centurii WWE pe echipe, alaturi de Tony Atlas, cunoscut ca "The Soul Patrol".

Nu a fost precizata cauza mortii, insa vestea a dus la numeroase tribute din partea industriei wrestling-ului. Cei de la WWE, au postat pe pagina oficiala un comunicat in care isi prezentau condoleantele familiei, prietenilor si fanilor acestuia.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Rocky Johnson has passed away. https://t.co/9uxrICJKxb