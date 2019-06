John Cena a prins rolul vietii la Hollywood! Ii ia locul lui The Rock in unul dintre cele mai asteptate filme

Superstarul din wrestling a prins un rol intr-un nou blockbuster.

E oficial: John Cena va aparea in filmul Fast & Furious 9! Superstarul din WWE a prins un nou rol important dupa ce a aparut in 2018 in spinoff-ul seriei Transformers, Bumblebee. Cena ii ia locul in partea a 9-a din seria Fast & Furious chiar rivalului sau din ringul de wrestling, Dwayne 'The Rock' Johnson.

The Rock apare in alt spinoff legat de seria Fast & Furious, Hobbs & Shaw, insa nu va aparea in urmatorul film. Alaturi de Vin Diesel, filmul il va avea protagonist pe John Cena, cel care a avut mult mai putine aparitii in WWE in ultimii 2 ani, concentrandu-se pe cariera la Hollywood.

"De aproape 20 de ani, franciza Fast & Furious a bucurat fanii si a creat unele dintre cele mai mari momente din istoria cinematografiei. Este o onoare incredibila sa ma alatur acestei francize si familii" a spus Cena intr-un comunicat.

Productia pentru Fast & Furious 9 va incepe luna viitoare, filmul urmand sa fie lansat in 2020.