Scenariu horror pentru un titluar de la FCSB: risca sa isi incheie cariera la doar 31 de ani!

Marko Momcilovici, jucator de baza la FCSB timp de doua sezoane, nu a prins niciun meci oficial in acest an.

Momcilovici s-a accidentat in vara, la inceputul sezonului recent incheiat, si nu a mai jucat de atunci. Sarbul parea refacut in pauza de iarna, dar nu a prins niciun meci in acest an.

De vina este o problema la spate, o recidiva a herniei de disc ce l-a trimis de doua ori la operatie, iar medicii i-au prezentat acum cel mai negru scenariu - Momcilovici ar putea sa isi incheie cariera la doar 31 de ani, anunta DigiSport.

Jucator de baza la FCSB



Momcilovici a fost jucator de baza la FCSB timp de doua sezoane, si avea o cota buna, de peste 1 milion de euro, conform transfermakrt.de, si era un jucator esential in lotul echipei pentru ca putea sa acopere atat postul de fundas stanga, cat si pe cel de fundas central.

Momcilovici a ajuns la FCSB in 2016, de la Pandurii, in schimbul sumei de 250.000 de euro.

