BREAKING NEWS: VIDEO COMPROMITATOR cu Neymar, Brazilia ar putea sa ramana FARA EL dupa acuzatiile de viol! Scenariu incredibil

Vicepresedintele Federatiei Braziliene de Fotbal ofera informatii noi in privinta situatiei lui Neymar.

Francisco Noveletto spune ca participarea starului de la PSG la Copa America e in dubiu. Oficialul lasa de inteles ca va fi publicat in perioada urmatoare un clip in dosarul de viol deschis de o tanara impotriva lui Neymar.

"Daca Neymar joaca, Brazilia ar putea sa nu mai ajunga la trofeu. Stiu cum e presa, iar presa va fi cu ochii pe el. Un prieten din Rio mi-a zis ca exista un clip care urmeaza sa fie lansat", a spus Noveletto pentru postul TV SBT.

Presupusul viol ar fi avut loc intr-un hotel din Paris, pe 15 mai. Fatei care a depus plangerea impotriva lui Neymar nu i-a fost dezvaluita identitatea in mod oficial, dar presa din Brazilia sustine ca ar fi vorba de modelul Najila Trindade, in varsta de 26 de ani. Neymar si Najila s-ar fi cunoscut prin intermediul retelelor de socializare.

"Neymar nu e capabil din punct de vedere psihologic sa joace la Cupa America. Nu poate sa infrunte in batalion de ziaristi", a comentat Noveletto. Decizia nu ii apartine, insa, selectionerului Tite, ci doar lui Neymar, mai spune oficialul, care a insistat ca declaratia e data in nume propriu, si nu implica in niciun fel Federatia. Si presedintele Rogerio Caboclo a recunoscut ca e posibil ca Neymar sa rateze Copa America din cauza scandalului in care a fost implicat. Competitia incepe pe 14 iunie si se disputa chiar in Brazilia.

"Avem incredere totala in Neymar. Stim ce fel de om e, ce barbat este, ce sportiv este. Speram ca totul sa se clarifice cat mai repede", a spus Caboclo.