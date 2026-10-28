Florin Prunea se numără printre cei mai vehemenți oameni de fotbal la adresa conducătorului de la Dinamo. Chiar dacă, în ultima vreme, Nicolescu a fost atacat de mai multe ori de fostul portar, a ales de fiecare dată să nu răspundă.

Andrei Nicolescu, replică pentru Prunea

Întrebat despre atacurile primite, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns echilibrat și a ales să nu-i pronunțe numele fostului internațional.

„În ceea ce-l privește pe celălalt domn... N-aș vrea să intru într-o polemică cu el. Aș putea să-i răspund foarte dur, foarte critic și foarte tăios, dar nu cred că o să câștig eu băgându-mă în acest...

În momentul în care eu aș spune ceva despre dânsul, aș fi asaltat de un val de replici la care după aia ar trebui să răspund din nou sau să dau explicații”, a spus Nicolescu, potrivit GSP.ro.

CFR Cluj - Dinamo 2-2. ”Câinii” rămân pe primul loc

Ardelenii au deschis scorul încă din minutul 26 prin șutul lui Andrei Cordea, iar CFR Cluj și-a păstrat avantajul până la pauză. Dinamo a început în forță partea secundă, dar tot gazdele au punctat prin Ignat, după o fază fixă, în minutul 61.

Dinamo a revenit în finalul meciului și a punctat de două ori în trei minute prin Cătălin Cîrjan și Dean Zandbergen, în minutele 78 și 81. Astfel, ”câinii” au plecat cu un singur punct din Gruia, suficient cât să rămână pe primul loc la finalul rundei.