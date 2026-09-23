Selecţionata Poloniei s-a calificat în semifinalele Campionatului European de volei masculin - EuroVolley 2026, găzduit de Italia, Bulgaria, Finlanda şi România, după ce a învins Germania cu scorul de 3-0 (25-23, 25-17, 25-17), marţi, la Sofia, relatează AFP.

Franța și campioana en-titre Polonia, primele două semifinaliste

Polonia, campioana en-titre a Europei, şi-a confirmat statutul de favorită şi s-a calificat în careul de aşi după o oră şi 16 minute de joc.

În faţa a 7.174 spectatori, Polonia a fost condusă de Wilfredo Leon, autor a 17 puncte. Bartlomiej Boladz s-a remarcat şi el, cu 13 puncte.

Cei mai buni de la învinşi au fost Erik Roehrs (12 puncte) şi Tobias Christian Brand (11 puncte).

Polonia va juca în penultimul act contra învingătoarei dintre Belgia şi Slovenia.

Tot marţi, campioana olimpică Franţa a întrecut România cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), urmând să joace pentru un loc în finală cu Italia sau Finlanda.

Semifinalele şi finalele vor avea loc în Italia, la Assago. (Agerpres)

Reacția Federației Române de Volei și ce a declarat MVP-ul Daniel Chițigoi

”🏐 EURO VOLLEY 2026

⭕ După mult timp, prima dimineață fără un program. Intrasem în ritm și știam că România va juca azi, mâine sau poimâine. Echipa noastră a fost eliminată de o superputere, iar orice înfrângere lasă urme.

⭕ Băieții sunt triști, dar ei încă nu-și dau seama ce au realizat. Au fost 14 zile de emoții, de speranțe, de bucurii și de iubire. Niciodată o echipă de volei românească nu a mai simțit atâta iubire, atâta apreciere. E meritul lor pentru ceea ce au arătat pe teren.

⭕ Le mulțumim încă o dată, în ordinea numerelor de pe tricou, lui Bela Bartha, Sergio Diaconescu, David Țăranu, Claudiu Dumitru, Rareș Bălean, Victor Asmarandei, Robert Aciobăniței, Tudor Magdaș, Carol Kosinski, Marian Bala, Alexandru Rață, Sebastian Bratu, Ștefan Lupu, Cristian Chițigoi.

⭕ Felicitări și staffului, antrenorii Sergiu Stancu și Cristian Imhoff, preparatorul fizic Radu Mandache, kinetoterapeuții Adelin Ilinca și Victor Baciu, team managerul Petrișor Macovei. Toți au fost o echipă, toți au contribuit la această poveste.

⭕ Și poate că asta este cel mai important lucru cu care rămânem după aceste două săptămâni: România a fost din nou împreună pentru volei. Am văzut săli pline, oameni care au trăit fiecare minge, copii care au descoperit acest sport, emoție și o bucurie pe care voleiul românesc nu le-a mai avut de mult.

⭕ Băieți, poate că acum vedeți doar înfrângerea. Noi vedem drumul până aici. Vedem fiecare minge salvată, fiecare punct, fiecare revenire, fiecare bucurie și fiecare moment în care ne-ați făcut să fim mândri că suntem români. Ați lăsat ceva în urmă. Ați lăsat o echipă de care oamenii s-au apropiat, un sport de care s-au îndrăgostit din nou și o amintire pe care nu o vom uita prea curând.

Mulțumim, România! 🇷🇴 Mulțumim, băieți!”, a postat pagina oficială Federația Română de Volei.

"Rămâne acest parcurs extraordinar, faptul că am reușit să ajungem în sferturi la două ediții consecutive de Campionat European.

Sunt zile când adversarul este mai bun decât tine și trebuie să recunoști asta. Ne-am dorit, sunt sută la sută convins că toți băieții au dat totul, dar atât s-a putut!", a adăugat și MVP-ul Daniel Chițigoi.