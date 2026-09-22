România - Franța, de la ora 16:00

Astăzi, la Sofia, de la ora 16:00, naționala României întâlnește campioana olimpică en-titre Franța în sferturile de finală ale Campionatului European de volei masculin.

În grupe, tricolorii au câștigat cu 3-2 în fața francezilor.

”🏐 EURO VOLLEY 2026

⭕ România 🇷🇴 versus Franța 🇫🇷, un meci pentru semifinale, un meci pentru istorie!

⭕ Ei sunt campionii olimpici. De două ori la rând. Noi suntem România. Și, în ultimii patru ani, ne-am întâlnit cu ei de trei ori la Europene. De două ori i-am bătut noi, o dată ne-au învins ei.

⭕ În 2023, România a câștigat cu Franța în grupe, iar apoi, în sferturi, francezii și-au luat revanșa. În 2026, istoria s-a repetat. România a revenit de la 0–2 și a învins din nou Franța, 3–2, într-un meci nebun, la Cluj-Napoca.

Acum ne întâlnim din nou în sferturi. Tot în Bulgaria, de data asta, la Sofia. Dar poate că istoria nu trebuie să se repete până la capăt.

⭕ Să credem în echipa noastră, în puterea ei de luptă, în dorința de a ajunge sus. HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”, a postat în această dimineață Federația Română de Volei.

Selecționerul Sergiu Stancu despre meciul cu Franța

”Știm ce adversar avem în față, suntem conștienți că vom întâlni campioana olimpică.

România va aborda meciul cu încredere maximă, jucăm din ce în ce mai bine și s-a văzut acest lucru și cu Ucraina. Faptul că am reușit s-o eliminăm dovedește încă o dată calitatea acestor jucători.

Sunt convins că vom fi din nou la înălțime și cu Franța”, a spus selecționerul Sergiu Stancu.

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