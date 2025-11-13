CSA Steaua Bucureşti a învins formaţia azeră Hilasedici Baku fără probleme, cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-20), miercuri seara, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, în prima manşă a turului preliminar al Cupei Challenge la volei masculin.

Steaua, care s-a calificat în Cupa Challenge după ce a câştigat Cupa Balcanică, a obţinut victoria într-o oră şi 17 minute.

Cupa Balcanică, adjudecată în octombrie, reprezintă primul trofeu european din istorie pentru echipa care cândva bifa chiar și două finale în Cupa Campionilor Europeni (actuala CEV Champions League), mai exact în 1969 și 1979.

Rareș Bălean a fost MVP în Steaua - Hilasedici Baku 3-0



Rareş Bălean, cu 18 puncte, a fost cel mai bun stelist, dar prestaţii apreciate au avut şi Krasimir Gheorghiev şi Alexandru Raţă, cu 12 puncte fiecare.

