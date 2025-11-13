VIDEO Magica Steaua! După ce luna trecută au câștigat primul trofeu european din istorie, ”militarii” visează acum la al doilea

Magica Steaua! După ce luna trecută au c&acirc;știgat primul trofeu european din istorie, &rdquo;militarii&rdquo; visează acum la al doilea Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie convingătoare pentru Rareș Bălean și compania în turul preliminar din Challenge Cup.

TAGS:
SteauaKrasimir GeorgievAlexandru RațăMarcelo FronckowiakRareș Bălean
Din articol

CSA Steaua Bucureşti a învins formaţia azeră Hilasedici Baku fără probleme, cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-20), miercuri seara, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, în prima manşă a turului preliminar al Cupei Challenge la volei masculin.

Steaua, care s-a calificat în Cupa Challenge după ce a câştigat Cupa Balcanică, a obţinut victoria într-o oră şi 17 minute.

Cupa Balcanică, adjudecată în octombrie, reprezintă primul trofeu european din istorie pentru echipa care cândva bifa chiar și două finale în Cupa Campionilor Europeni (actuala CEV Champions League), mai exact în 1969 și 1979.

Rareș Bălean a fost MVP în Steaua - Hilasedici Baku 3-0

Rareş Bălean, cu 18 puncte, a fost cel mai bun stelist, dar prestaţii apreciate au avut şi Krasimir Gheorghiev şi Alexandru Raţă, cu 12 puncte fiecare.

Manşa secundă va avea loc pe 20 noiembrie, la Baku.

Dacă va trece de echipa azeră, Steaua va juca în şaisprezecimile de finală cu formaţia belgiană Lindemans Aalst.

Pentru Steaua urmează duelul din campionat cu liderul SCM Zalău

🏐 VOLEI

💪 Debut în forță în Challenge Cup 

❤💙 Steaua București s-a impus fără emoții, în această seară, pe teren propriu, în fața celor de la Khilasedichi Baku (Azerbaidjan), scor 3-0 (25-21, 25-20, 25-20), în manșa tur din turul II al CEV Challenge Cup.

👉 În fața unei echipe ambițioase, dar lipsită de prea multe argumente, Steaua a făcut un joc foarte bun și a luat o opțiune serioasă pentru calificarea în turul III.

❤💙 În această seară, cele mai multe puncte pentru formația naostră le-au reușit Rareș Bălean - 18, Krasimir Georgiev și Alexandru Rață – fiecare cu câte 12. 

👉 Meciul retur va avea loc în Azerbadjan, pe 20 noiembrie, de la ora 16:00.

🔜 Dar până la meciul retur, roș-albaștrii au un examen important în etapa a cincea din campionat. Sâmbătă, 15 noiembrie, în Sala “Mihai Viteazul” vine liderul la zi din Divizia A1, SCM Zalău.

‼️ Ardelenii au învins în acest start de sezon pe Știința Baia Mare, Arcada Galați, Dinamo și Rapid, iar pentru a-i depăși, jucătorii pregătiți de Marcelo Fronckowiak au nevoie de sprijinul unei săli pline”, a postat la final Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro
ARTICOLE PE SUBIECT
Fotbalistul rom&acirc;n din MLS prezentat &icirc;n exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
Fotbalistul român din MLS prezentat în exclusivitate de Sport.ro, debut și calificare cu naționala SUA la Campionatul Mondial! UPDATE
ULTIMELE STIRI
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii &icirc;nchiși: &bdquo;Aș pleca pe jos p&acirc;nă acolo&rdquo;
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii închiși: „Aș pleca pe jos până acolo”
Nicolae Soare, recordmenul Rom&acirc;niei la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Nicolae Soare, recordmenul României la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
Finlanda U21 - Rom&acirc;nia U21, EXCLUSIV pe VOYO &icirc;n preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Finlanda U21 - România U21, EXCLUSIV pe VOYO în preliminariile EURO, vineri de la ora 17:00!
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: &rdquo;Nu-i va plăcea lui Barbarez&rdquo;
Au auzit ce i-a spus un bosniac lui Denis Drăguș și anunță: ”Nu-i va plăcea lui Barbarez”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”

C&acirc;t a fost suspendat Daniel B&icirc;rligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB

Cât a fost suspendat Daniel Bîrligea după eliminarea din Hermannstadt - FCSB



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii &icirc;nchiși: &bdquo;Aș pleca pe jos p&acirc;nă acolo&rdquo;
Adrian Mutu este convins! Echipa pentru care ar semna cu ochii închiși: „Aș pleca pe jos până acolo”
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
El e atacantul dorit de Chivu la Inter!
Nicolae Soare, recordmenul Rom&acirc;niei la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
Nicolae Soare, recordmenul României la maraton, e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: &rdquo;Nu ai cum să faci așa&rdquo;
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”
C&acirc;nd revine Radu Drăgușin la naționala Rom&acirc;niei: &rdquo;Cea mai grea parte&rdquo;
Când revine Radu Drăgușin la naționala României: ”Cea mai grea parte”
Alte subiecte de interes
Peluza Sud, &icirc;n război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare &icirc;n Ghencea
Peluza Sud, în război deschis cu oficialii Stelei! Protest de amploare în Ghencea
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Replica Stelei după ce Dinamo și-a prezentat campionii olimpici de la Paris!
Rață a semnat cu Steaua! &rdquo;Vine &icirc;n Ghencea cu g&acirc;ndul de a aduce c&acirc;t mai multe bucurii fanilor roș-albaștri&rdquo;
Rață a semnat cu Steaua! ”Vine în Ghencea cu gândul de a aduce cât mai multe bucurii fanilor roș-albaștri”
Rom&acirc;nia face legea &icirc;n Golden League! 3-0 fetele, 3-0 și băieții
România face legea în Golden League! 3-0 fetele, 3-0 și băieții
Steaua a c&acirc;știgat Cupa! Primul trofeu european pentru dubla finalistă din Liga Campionilor
Steaua a câștigat Cupa! Primul trofeu european pentru dubla finalistă din Liga Campionilor
Cu antrenor brazilian vicecampion mondial, Steaua a debutat cu o victorie &icirc;n noua ediție de campionat!
Cu antrenor brazilian vicecampion mondial, Steaua a debutat cu o victorie în noua ediție de campionat!
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Cuplu prins &icirc;ntrețin&acirc;nd relații amoroase &icirc;n timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

protv Cuplu prins întreținând relații amoroase în timp ce mașina rula cu 140 km/h pe autostradă

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!