CSA Steaua Bucureşti a învins formaţia azeră Hilasedici Baku fără probleme, cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-20), miercuri seara, în Sala ''Mihai Viteazul'' din Capitală, în prima manşă a turului preliminar al Cupei Challenge la volei masculin.
Steaua, care s-a calificat în Cupa Challenge după ce a câştigat Cupa Balcanică, a obţinut victoria într-o oră şi 17 minute.
Cupa Balcanică, adjudecată în octombrie, reprezintă primul trofeu european din istorie pentru echipa care cândva bifa chiar și două finale în Cupa Campionilor Europeni (actuala CEV Champions League), mai exact în 1969 și 1979.
Rareș Bălean a fost MVP în Steaua - Hilasedici Baku 3-0
Rareş Bălean, cu 18 puncte, a fost cel mai bun stelist, dar prestaţii apreciate au avut şi Krasimir Gheorghiev şi Alexandru Raţă, cu 12 puncte fiecare.
Manşa secundă va avea loc pe 20 noiembrie, la Baku.
Dacă va trece de echipa azeră, Steaua va juca în şaisprezecimile de finală cu formaţia belgiană Lindemans Aalst.
Pentru Steaua urmează duelul din campionat cu liderul SCM Zalău
Sâmbătă, 15 noiembrie, în Sala "Mihai Viteazul" vine liderul la zi din Divizia A1, SCM Zalău.
Ardelenii au învins în acest start de sezon pe Știința Baia Mare, Arcada Galați, Dinamo și Rapid, iar pentru a-i depăși, jucătorii pregătiți de Marcelo Fronckowiak au nevoie de sprijinul unei săli pline