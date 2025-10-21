Barcelona, Manchester City, PSG, Arsenal, Pafos cu Vlad Dragomir și PSV cu Dennis Man, de la 19:45 și 22:00 în Champions League!

Iftime vede Botoșaniul pe primul loc, dar simte că o altă echipă va fi campioană: „E anul lor!“

Fostul antrenor de la FCSB și Dinamo, victorie la debutul ca selecționer!

CSA Steaua Bucureşti a dispus de CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti cu 3-1 (24-26, 25-14, 25-21, 25-15) în prima etapă din Divizia A1 la volei masculin.

''Roş-albaştrii'' au fost conduşi din teren de Rareş Bălean, autor a 17 puncte, în timp ce David Ţăranu Runcan a fost MVP-ul oaspeţilor, cu 18 puncte.

Steaua - Știința Politehnica București 3-1



”🏐 VOLEI

💪 Victorie și zâmbete la debut!

❤💙 Cu un lot nou! Cu o conducere tehnică nouă! Dar cu mult entuziasm și cu aceleași speranțe și obiective. Steaua a pornit cu dreptul în noul sezon al Diviziei A1.

👉 În această seară, pe teren propriu, roș-albaștrii s-au impus clar, scor 3-1 (24-26, 25-14, 25-21, 25-15), în fața celor de la CSU Știința București.

După un prim set mai dificil, Steaua a turat motoarele și până la final emoțiile nu au fost decât de cealaltă parte a fileului.

🏐 Azi, cele mai multe puncte pentru Steaua au fost reușite de Rareș Bălean (17), Svetoslav Ivanov (13) și Victor Asmarandei (11).

🔜 Pentru formația noastră, la finalul săptămânii, urmează un examen foarte important: turneul din Cupa Balcanică, de la Kakanj (Bosnia Herțegovina), care ne poate aduce calificarea în CEV Challenge Cup!”, a postat la final Steaua București.

Marcelo Fronckowiak, un nume uriaș pe banca Stelei



Meciul a reprezentat și debutul reputatului antrenor brazilian Marcelo Fronckowiak la cârma echipei din Ghencea.

”‼ Proaspăt campion al Frantei cu Tour (2025) și un obișnuit al fazelor finale în cupele europene din ultimii ani (a jucat finală în 2022 și semifinală în 2025 în Cupa CEV 2025), tehnicianul brazilian a declarat următoarele pentru pagina oficială a clubului nostru:

🎙 “Sunt foarte încântat de faptul că voi veni în România și voi antrena o echipă precum Steaua. Vin la un club mare, cu tradiție și sunt hotărât să fac lucruri importante.

Vreau să redau Stelei strălucirea de altădată. Campionatul României este unul în plină ascensiune și va fi o provocare să antrenez Steaua.

Sunt convins că, dacă vom munci cu toții, zi de zi, dacă toți vom da 100% la fiecare antrenament, atunci lucrurile pozitive nu vor întârzia să apară”, preciza Steaua în vară, în momentul numirii lui Fronckowiak, tehnician vicecampion mondial cu naționala Braziliei și dublu campion național atât în Brazilia, cât și Franța.

”Militarii” caută astfel gloria din alte timpuri într-un sport în care marea rivală Dinamo a reușit să câștige ultima ediție de campionat, Divizia A1, după o pauză de 30 de ani!

Celelalte rezultate + meciul Dinamo - CSM București, amânat: campioana en-titre debutează în Champions League



SCM ''U'' Craiova a învins vicecampioana Corona Braşov cu scorul de 3-0 (25-19, 25-17, 25-21), luni, în deplasare, în prima etapă a Diviziei A1 la volei masculin.

Andrei Mihălescu (12 puncte) şi Strahinja Brzakovic (11) s-au remarcat de la învingători, iar Alejandro Miguel Gonzalez (11) a fost cel mai bun om al gazdelor.

SCM Zalău a trecut de CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-20, 25-19, 25-18), Victor Hugo Simoes Rosa Santana (13 puncte) şi Renee Teppan (11), remarcându-se de la gazde.

CS Rapid Bucureşti a obţinut o victorie facilă cu CS Unirea Dej, 3-0 (25-19, 25-16, 25-21), consemnând un debut cu dreptul pentru antrenorul Laurenţiu Lică.

Nikola Gjorgiev (11 puncte) a fost cel mai bun realizator al gazdelor.

Meciul CS Dinamo Bucureşti - CSM Bucureşti a fost amânat, campioana en-titre pregătindu-se pentru debutul de miercuri din Champions League: echipa din Ștefan cel Mare joacă turul cu VC Strumica din Macedonia de Nord.

