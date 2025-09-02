Selecţionatele Statelor Unite şi Turciei au câştigat, luni, ultimele două meciuri din optimile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin din Thailanda şi au completat astfel tabloul sferturilor de finală.
SUA, numărul şase mondial, a dispus de Canada (locul 12 în ierarhia FIVB) cu 3-0 (25-18, 25-21, 25-21), în 71 de minute.
Avery Skinner (vezi galeria foto) şi Sarah Franklin au reuşit câte 13 puncte pentru învingătoare, iar Madisen Skinner a adăugat 12.
Madisen este sora lui Avery - cele două sunt fiicele fostului baschetbalist din NBA Brian Skinner.
În sferturi, echipa Statelor Unite va înfrunta Turcia, care a învins Slovenia cu 3-0 (30-28, 25-13, 29-27), condusă de Melissa Teresa Vargas (20 puncte) şi Eda Erdem (17).
Rezultatele înregistrate în optimile CM de volei feminin
Vineri
Olanda - Serbia 3-2
Japonia - Thailanda 3-0
Sâmbătă
Italia - Germania 3-0
Polonia - Belgia 3-2
Duminică
China - Franţa 1-3
Brazilia - Republica Dominicană 3-1
Luni
SUA - Canada 3-0
Turcia - Slovenia 3-0
Programul sferturilor de finală de la CM de volei feminin
Miercuri
Olanda - Japonia
Italia - Polonia
Joi
Brazilia - Franţa
SUA - Turcia
Info: Agerpres