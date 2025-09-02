Bilanțul româncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a câștigat premiul cel mai mare

PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! ”Ciao, Gigio”

Niște catastrofe: așa echipe slabe n-au mai fost de fix un deceniu!

Selecţionatele Statelor Unite şi Turciei au câştigat, luni, ultimele două meciuri din optimile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin din Thailanda şi au completat astfel tabloul sferturilor de finală.

SUA, numărul şase mondial, a dispus de Canada (locul 12 în ierarhia FIVB) cu 3-0 (25-18, 25-21, 25-21), în 71 de minute.

Avery Skinner (vezi galeria foto) şi Sarah Franklin au reuşit câte 13 puncte pentru învingătoare, iar Madisen Skinner a adăugat 12.

Madisen este sora lui Avery - cele două sunt fiicele fostului baschetbalist din NBA Brian Skinner.

În sferturi, echipa Statelor Unite va înfrunta Turcia, care a învins Slovenia cu 3-0 (30-28, 25-13, 29-27), condusă de Melissa Teresa Vargas (20 puncte) şi Eda Erdem (17).

Rezultatele înregistrate în optimile CM de volei feminin



Vineri

Olanda - Serbia 3-2

Japonia - Thailanda 3-0

Sâmbătă

Italia - Germania 3-0

Polonia - Belgia 3-2

Duminică

China - Franţa 1-3

Brazilia - Republica Dominicană 3-1

Luni

SUA - Canada 3-0

Turcia - Slovenia 3-0

Programul sferturilor de finală de la CM de volei feminin



Miercuri

Olanda - Japonia

Italia - Polonia

Joi

Brazilia - Franţa

SUA - Turcia

Info: Agerpres

