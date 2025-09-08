Scandalos: Gigi Becali a dezvăluit de ce Tudose a ratat transferul la FCSB

Echipa Italiei a obţinut al doilea său titlu mondial, la un an după titlul olimpic, prin victoria strânsă în faţa Turciei, cu scorul de 3-2 (25-23, 13-25, 26-24, 19-25, 15-8), duminică, la Bangkok, în finala Campionatului Mondial de volei feminin din Thailanda, transmite AFP.

Cele mai bune de la italience: Paola Ogechi Egonu, Myriam Fatime Sylla și Ekaterina Antropova

Italia, care câştigase primul său titlu mondial în 2002, a fost condusă în finală de Paola Ogechi Egonu (vezi galeria foto) (22 puncte) şi de antrenorul Julio Velasco.

Myriam Fatime Sylla (19 puncte) şi Ekaterina Antropova (14) s-au remarcat şi ele.

Jucătoarea de origine cubaneză Melissa Teresa Vargas a reuşit 33 de puncte pentru Turcia, campioana europeană en titre.

Antrenorul Julio Velasco, numele de aur din istoria voleiului italian



Tehnicianul de origine argentiniană (73 ani) Julio Velasco cucerise două titluri mondiale în anii 90 şi cu echipa masculină a Italiei. El preluase echipa feminină în plină criză, cu câteva luni înaintea JO 2024.

În plus, palmaresul său este completat de două trofee ale Ligii Naţiunilor.

Italia a făcut diferenţa într-un tiebreak început greoi, cu 0-2 şi 4-6, dar şi-a demonstrat superioritatea la blocaj (câte două Ekaterina Antropova şi Myriam Sylla).

Brazilia a obţinut medaliile de bronz, ca şi la JO 2024, după ce a dispus în finala mică de Japonia cu 3-2 (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16). Agerpres

