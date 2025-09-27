Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial

Naţionala Bulgariei este prima finalistă a Campionatului Mondial din Filipine, după ce a învins, sâmbătă, reprezentativa Cehiei, scor 3-1.
Scorul pe seturi a fost 25-20, 23-25, 25-21, 25-22.
Lupta pentru medaliile de aur se anunță a fi una teribilă.
Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006.
La rândul său, Cehia a luptat pentru a şaptea finală mondială, având în palmares două titluri şi patru medalii de argint, între anii 1949-1966.
Finalele se vor disputa duminică, între învinsele din semifinale pentru bronz, respectiv învingătoarele pentru trofeul mondial.
După 43 de ani, naţionala României a fost prezentă şi ea la turneul final, însă nu a reuşit să treacă de grupe, obţinând trei eşecuri, în pofida unui joc curajos: 0-3 cu vicecampioana olimpică Polonia, 0-3 cu Ţările de Jos şi 1-3 cu Qatar (locul 4 în grupa A).
Din 32 de ţări participante, România a încheiat pe locul 29. De asemenea, Serbia, condusă de antrenorul Giani Creţu a ratat calificarea în sferturi şi a încheiat pe locul 10.
Ediţia din 2029 a Campionatului Mondial va avea loc în Qatar.
În cea de-a doua semifinală a zilei s-au duelat campioana europeană Polonia şi deţinătoarea trofeului Italia.
Italia a învins clar Polonia, scor 3-0, şi s-a calificat în Campionatului Mondial din Filipine.
Scorul din fiecare dintre cele trei seturi a fost totuși strâns, 25-21, 25-22, 25-23.
