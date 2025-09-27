Bulgaria, pur și simplu fabuloasă! Naționala din țara vecină este în finala Campionatului Mondial

Naţionala Bulgariei este prima finalistă a Campionatului Mondial din Filipine, după ce a învins, sâmbătă, reprezentativa Cehiei, scor 3-1.

Bulgarii au mai jucat finala CM tocmai în 1970



Bulgaria a mai jucat finala CM o singură dată, în 1970, când a obţinut medalia de argint. Mai are patru medalii mondiale de bronz, ultima câştigată în 2006.

La rândul său, Cehia a luptat pentru a şaptea finală mondială, având în palmares două titluri şi patru medalii de argint, între anii 1949-1966.

Finalele se vor disputa duminică, între învinsele din semifinale pentru bronz, respectiv învingătoarele pentru trofeul mondial.

