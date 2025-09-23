Marţi 23 septembrie au loc ultimele meciuri din optimi: Tunisia - Cehia şi Serbia (echipă antrenată de românul Giani Creţu ) - Iran. Învingătoarele se vor înfrunta în ultimul sfert prevăzut pe 25 septembrie.

Statele Unite, medaliată cu bronz la JO 2024, a reuşit trei victorii în faza grupelor, iar în optimi a învins echipa Sloveniei, clasată pe locul secund în grupa câştigată de Bulgaria, cu 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20).

Statele Unite şi Bulgaria vor fi adversare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine, după ce luni au învins în optimi echipele Sloveniei şi respectiv Portugaliei, scrie Xinhua.

Ne-a bătut și Qatar! România câștigă primul set la Campionatul Mondial de volei, dar pierde și ultimul meci



Naţionala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, a părăsit fără victorie turneul final din Filipine, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22), miercuri, la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B.

Qatarul a obţinut astfel prima sa victorie la un Campionat Mondial de volei masculin, la a doua apariţie la un turneu final.

România, după ce a câştigat primul set, cu 25-20, a condus în al doilea cu 22-20, dar nu a gestionat bine finalul şi Qatarul a reuşit egalarea. Tricolorii nu au mai reuşit să revină la nivelul de joc pe care l-au arătat în prima parte a meciului şi s-au înclinat cu 1-3.

Youssef Oughlaf a fost cel mai bun jucător al asiaticilor, cu 15 puncte, susţinut de Belal Abunabot (13 puncte), Ibrahim Ibrahim (12 puncte) şi Renan Ribeiro (10).

Din echipa României s-au remarcat mezinul Daniel Chiţigoi (16 puncte), Rareş Bălean (15), Bela Bartha (11) şi Mircea Peţa (10).

Astfel, România încheie grupa pe ultimul loc, fără vreun punct, după 0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda și 1-3 cu Qatar. Agerpres

Reacția Federației Române de Volei după eliminarea ”tricolorilor” de la Mondial



”🏐CAMPIONATUL MONDIAL

⭕ Încheiem Campionatul Mondial, din păcate, fără victorie. Pierdem și în fața Qatarului, o partidă pe care am început-o excelent. Am câștigat primul set, de o manieră categorică, iar apoi, în setul doi, am fost din nou în control, multă vreme.

⭕ Finalul de set, de la 22-20, nu am știut să-l gestionăm, iar Qatar a egalat când nici ei nu mai sperau. Din acel moment jocul României nu a mai fost același. Am greșit mult, nu ne-am mai ajutat unul pe celălalt, așa cum o făcusem până atunci. A mai fost o tresărire de orgolii în setul 4, am revenit de la minus 5 la minus 1, dar atât. Asiaticii au încheiat setul la 22.

⭕ Aici se termină aventura noastră la Mondiale. Speram la mai mult, e clar că puteam mai mult, dar atât am reușit! Băieții noștri merită toată aprecierea pentru că după 43 de ani ne-au adus din nou la un Campionat Mondial. Trebuie să învățăm din aceste înfrângeri și, pe viitor, să și reușim mai mult! HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”

