VIDEO Vecinii din Bulgaria continuă lupta pentru medalie la Campionatul Mondial!

Vecinii din Bulgaria continuă lupta pentru medalie la Campionatul Mondial! Volei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala României a fost eliminată încă din faza grupelor, după 0-3 cu liderul mondial Polonia, 0-3 cu Olanda și 1-3 cu Qatar.

TAGS:
BulgariaCampionatul Mondial de voleiechipa nationala de volei masculinSUAFilipine
Din articol

Statele Unite şi Bulgaria vor fi adversare în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine, după ce luni au învins în optimi echipele Sloveniei şi respectiv Portugaliei, scrie Xinhua.

Statele Unite, medaliată cu bronz la JO 2024, a reuşit trei victorii în faza grupelor, iar în optimi a învins echipa Sloveniei, clasată pe locul secund în grupa câştigată de Bulgaria, cu 3-1 (19-25, 25-22, 25-17, 25-20). 

Bulgaria, 3-0 cu Portugalia, urmează super-duelul cu SUA din sferturile de finală

În aceeaşi fază, Bulgaria a trecut uşor de Portugalia cu 3-0 (25-19, 25-23, 25-13) şi va înfrunta SUA în sferturi pe 25 septembrie.

În sferturi, pe 24 septembrie, se vor disputa meciurile Italia (campioana mondială) - Belgia şi Polonia (vicecampioană olimpică şi mondială) - Turcia.

Marţi 23 septembrie au loc ultimele meciuri din optimi: Tunisia - Cehia şi Serbia (echipă antrenată de românul Giani Creţu) - Iran. Învingătoarele se vor înfrunta în ultimul sfert prevăzut pe 25 septembrie.

Ne-a bătut și Qatar! România câștigă primul set la Campionatul Mondial de volei, dar pierde și ultimul meci

Naţionala masculină de volei a României, revenită după 43 de ani la un Campionat Mondial, a părăsit fără victorie turneul final din Filipine, după ce a fost învinsă de Qatar cu scorul de 3-1 (20-25, 25-23, 25-20, 25-22), miercuri, la Quezon City, în ultimul său meci din Grupa B.

Qatarul a obţinut astfel prima sa victorie la un Campionat Mondial de volei masculin, la a doua apariţie la un turneu final.

România, după ce a câştigat primul set, cu 25-20, a condus în al doilea cu 22-20, dar nu a gestionat bine finalul şi Qatarul a reuşit egalarea. Tricolorii nu au mai reuşit să revină la nivelul de joc pe care l-au arătat în prima parte a meciului şi s-au înclinat cu 1-3.

Youssef Oughlaf a fost cel mai bun jucător al asiaticilor, cu 15 puncte, susţinut de Belal Abunabot (13 puncte), Ibrahim Ibrahim (12 puncte) şi Renan Ribeiro (10).

Din echipa României s-au remarcat mezinul Daniel Chiţigoi (16 puncte), Rareş Bălean (15), Bela Bartha (11) şi Mircea Peţa (10).

Astfel, România încheie grupa pe ultimul loc, fără vreun punct, după 0-3 cu Polonia, 0-3 cu Olanda și 1-3 cu Qatar. Agerpres

Reacția Federației Române de Volei după eliminarea ”tricolorilor” de la Mondial

”🏐CAMPIONATUL MONDIAL

⭕ Încheiem Campionatul Mondial, din păcate, fără victorie. Pierdem și în fața Qatarului, o partidă pe care am început-o excelent. Am câștigat primul set, de o manieră categorică, iar apoi, în setul doi, am fost din nou în control, multă vreme.

⭕ Finalul de set, de la 22-20, nu am știut să-l gestionăm, iar Qatar a egalat când nici ei nu mai sperau. Din acel moment jocul României nu a mai fost același. Am greșit mult, nu ne-am mai ajutat unul pe celălalt, așa cum o făcusem până atunci. A mai fost o tresărire de orgolii în setul 4, am revenit de la minus 5 la minus 1, dar atât. Asiaticii au încheiat setul la 22.

⭕ Aici se termină aventura noastră la Mondiale. Speram la mai mult, e clar că puteam mai mult, dar atât am reușit! Băieții noștri merită toată aprecierea pentru că după 43 de ani ne-au adus din nou la un Campionat Mondial. Trebuie să învățăm din aceste înfrângeri și, pe viitor, să și reușim mai mult! HAI, ROMÂNIA! 🇷🇴”

ARTICOLE PE SUBIECT
&rdquo;Super-transfer &icirc;n Ghencea!&rdquo; După Baetens, numărul 9 de națională a semnat azi cu Steaua
”Super-transfer în Ghencea!” După Baetens, numărul 9 de națională a semnat azi cu Steaua
Anastasia Nichita, vicecampioana olimpică de la Paris, mesaj &icirc;naintea alegerilor din Republica Moldova!
Anastasia Nichita, vicecampioana olimpică de la Paris, mesaj înaintea alegerilor din Republica Moldova!
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 10 din Superligă! Multe nume surpriză alese
Echipa etapei 10 din Superligă! Multe nume surpriză alese
Un campion din 2007 a pus diagnosticul pentru Dinamo: Acolo se pierde totul!
Un campion din 2007 a pus diagnosticul pentru Dinamo: "Acolo se pierde totul!"
Urnele valorice pentru grupele Cupei Rom&acirc;niei! C&acirc;nd are loc tragerea la sorți și ce duel bizar am putea avea
Urnele valorice pentru grupele Cupei României! Când are loc tragerea la sorți și ce duel bizar am putea avea
Foștii șefi ai lui Juventus au fost condamnați la 58 de luni de &icirc;nchisoare!
Foștii șefi ai lui Juventus au fost condamnați la 58 de luni de închisoare!
Incredibil! Fabio Capello a comis gafa serii la Gala Balonului de Aur
Incredibil! Fabio Capello a comis gafa serii la Gala Balonului de Aur
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Ousmane Dembele este marele c&acirc;știgător al Balonului de Aur 2025

Ousmane Dembele este marele câștigător al Balonului de Aur 2025

Peluza Nord și-a anunțat decizia &icirc;nainte de Go Ahead Eagles - FCSB: Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron

Peluza Nord și-a anunțat decizia înainte de Go Ahead Eagles - FCSB: "Mesajul nostru e valabil și pentru MM și patron"

Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: &bdquo;Sunt m&acirc;ndru!&rdquo;

Beppe Marotta, doar cuvinte de laudă pentru Cristi Chivu: „Sunt mândru!”

Dinamo - Farul 1-1 | &rdquo;C&acirc;inii&rdquo; se &icirc;ncurcă pe Arena Națională

Dinamo - Farul 1-1 | ”Câinii” se încurcă pe Arena Națională

Portarul lui Evian a &icirc;nscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptăm&acirc;nii vine din Franța

Portarul lui Evian a înscris golul victoriei din propriul careu! Reușita săptămânii vine din Franța

CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!