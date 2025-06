Cum s-a încheiat România - Ungaria în Final Four-ul Golden League la volei feminin

Volei feminin: România, învinsă de Ungaria în Final Four-ul Golden League. Tricolorele vor juca meciul pentru locul trei



“Un meci interzis cardiacilor. O semifinală în care am început atât de bine, am avut speranţe. Am revenit, am renăscut, dar în decisiv au reapărut greşelile în preluare. O echipă tânără a României, cea mai tânără dintre cele patru prezente la Final Four-ul din Suedia, nu a ştiut să gestioneze momentele cheie.

Acolo, în decisiv, am început cu 0-6, iar situaţia a fost greu de gestionat. Pierdem 2-3 cu Ungaria, singura echipă care ne-a învins în actuala ediţie a Golden League, şi vom juca duminică, de la ora 17:00, cu învinsa din a doua semifinală, dintre Suedia şi Ucraina”, notează FR Volei pe Facebook.