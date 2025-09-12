VIDEO Atât de mult a trecut de când România nu a mai jucat la Mondial! Selecționerul este născut chiar în anul ultimei participări

Alexandru Hațieganu
Naționala de volei tricoloră debutează sâmbătă la Campionatul Mondial din Filipine.

Fostă dublă vicecampioană mondială (la edițiile din 1956 și 1966), naționala de volei masculin a României s-a calificat la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de 43 de ani!

Echipa antrenată de Sergiu Stancu va participa în perioada 12-28 septembrie la competiția organizată de Filipine, după următorul program:

13 septembrie – ora 16:30 Polonia;

15 septembrie – ora 13:00 Olanda;

17 septembrie – ora 5:30 Qatar.

”Omul care a crezut în acest vis. E ca un destin. S-a născut în 1982, anul în care România ajungea ultima dată la Mondiale. Sergiu Stancu, antrenorul care a făcut din vis – realitate!”, a subliniat Federația Română de Volei coincidența care face ca selecționerul nostru să fie născut fix în anul ultimei participări tricolore la un Campionat Mondial!

Atunci, România s-a clasat pe locul 15 din 24 de participante.

Finala Campionatului Mondial din 1982, URSS - Brazilia 3-0

