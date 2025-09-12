CITEȘTE AICI LIVE BLOG România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar

Fostă dublă vicecampioană mondială (la edițiile din 1956 și 1966), naționala de volei masculin a României s-a calificat la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de 43 de ani!

Echipa antrenată de Sergiu Stancu va participa în perioada 12-28 septembrie la competiția organizată de Filipine, după următorul program:

13 septembrie – ora 16:30 Polonia;

15 septembrie – ora 13:00 Olanda;

17 septembrie – ora 5:30 Qatar.

”Omul care a crezut în acest vis. E ca un destin. S-a născut în 1982, anul în care România ajungea ultima dată la Mondiale. Sergiu Stancu, antrenorul care a făcut din vis – realitate!”, a subliniat Federația Română de Volei coincidența care face ca selecționerul nostru să fie născut fix în anul ultimei participări tricolore la un Campionat Mondial!

Atunci, România s-a clasat pe locul 15 din 24 de participante.

