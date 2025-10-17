GALERIE FOTO Dinamo și-a prezentat lotul feminin înaintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare

Dinamo și-a prezentat lotul feminin &icirc;naintea derby-ului cu Rapid! Maria Cimbru este mezina din Ștefan cel Mare Volei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ediția 2025-2026 din Divizia A1 la volei feminin debutează în acest week-end.

Divizia A1 la volei feminin începe sâmbătă, când etapa 1 programează derby-ul Rapid - Dinamo în sala din Giulești.

Partida din Sala Polivalentă Rapid, care se va disputa sâmbătă de la ora 15:00, deschide practic ediția 2025-2026, iar clubul din Ștefan cel Mare și-a prezentat lotul înaintea debutului în noul sezon:

Extreme:

7️⃣ Cristina MIRON (C) 🇷🇴

1️⃣1️⃣ Ramona RUS 🇷🇴

1️⃣ Oleksandra MILENKO 🇺🇦

5️⃣ Maria CIMBRU 🇷🇴

Centri:

6️⃣ Mirta GRBAC 🇸🇮

4️⃣ Tereza Hrusecka 🇸🇰

🔟 Andra BADIU - SAVU 🇷🇴

3️⃣ Maya FERENCIK 🇷🇴

Universali:

1️⃣4️⃣ Radostina MARINOVA 🇧🇬

1️⃣8️⃣ Tatjana GAJIC 🇭🇷

Coordonatori:

1️⃣2️⃣ Alice TURCO 🇮🇹

1️⃣7️⃣ Olga SKRYPAK 🇺🇦

Libero:

1️⃣5️⃣ Mihaela PAMFIL 🇷🇴

2️⃣ Andra COJOCARU 🇷🇴

Maria Cimbru, promovată la doar 16 ani în echipa de senioare după ce a fost MVP în campionatul cadetelor

Pe lângă numele deja consacrate (Cristina Miron, Ramona Rus, Mirta Grbac, Radostina Marinova, Alice Turco, Olga Skrypak etc.) atrage atenția la Dinamo prezența mezinei Maria Cimbru (vezi galeria foto de mai sus), jucătoare în vârstă de doar 16 ani originară din Suceava și promovată în această vară la echipa de senioare din Ștefan cel Mare.

”Maria Cimbru și Maya Ferencik completează lotul feminin pentru noul sezon 💪🏻

Clubul Sportiv Dinamo București anunță promovarea a două jucătoare din propria pepinieră în echipa de senioare: Maria Cimbru (extremă, 16 ani) și Maya Ferencik (centru, 17 ani).

Produse 100% ale școlii dinamoviste, Maria și Maya au strălucit la nivel juvenil, cucerind titlul de campioane naționale la cadete, multiple medalii la junioare și convocări constante la loturile naționale.

Maria a fost desemnată MVP-ul ultimului turneului final de cadete, iar Maya a primit trofeul pentru cel mai bun centru.

Promovarea lor confirmă angajamentul clubului față de formarea și susținerea valorilor proprii”, preciza în august CS Dinamo București.

Programul primei etape din Divizia A1 feminin

VIDEO EXCLUSIV Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Foto: CS Dinamo București, Rapid Volei, FRV

