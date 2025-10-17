„Iertați-mi limbajul” Ce a putut să spună Djokovic după ce a pierdut iar în fața lui Sinner

Partida din Sala Polivalentă Rapid, care se va disputa sâmbătă de la ora 15:00, deschide practic ediția 2025-2026, iar clubul din Ștefan cel Mare și-a prezentat lotul înaintea debutului în noul sezon:

Divizia A1 la volei feminin începe sâmbătă, când etapa 1 programează derby-ul Rapid - Dinamo în sala din Giulești.

Maria Cimbru, promovată la doar 16 ani în echipa de senioare după ce a fost MVP în campionatul cadetelor



Pe lângă numele deja consacrate (Cristina Miron, Ramona Rus, Mirta Grbac, Radostina Marinova, Alice Turco, Olga Skrypak etc.) atrage atenția la Dinamo prezența mezinei Maria Cimbru (vezi galeria foto de mai sus), jucătoare în vârstă de doar 16 ani originară din Suceava și promovată în această vară la echipa de senioare din Ștefan cel Mare.

”Maria Cimbru și Maya Ferencik completează lotul feminin pentru noul sezon 💪🏻

Clubul Sportiv Dinamo București anunță promovarea a două jucătoare din propria pepinieră în echipa de senioare: Maria Cimbru (extremă, 16 ani) și Maya Ferencik (centru, 17 ani).

Produse 100% ale școlii dinamoviste, Maria și Maya au strălucit la nivel juvenil, cucerind titlul de campioane naționale la cadete, multiple medalii la junioare și convocări constante la loturile naționale.

Maria a fost desemnată MVP-ul ultimului turneului final de cadete, iar Maya a primit trofeul pentru cel mai bun centru.

Promovarea lor confirmă angajamentul clubului față de formarea și susținerea valorilor proprii”, preciza în august CS Dinamo București.

