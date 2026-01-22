Adrian Cristea știe de ce a refuzat Cîrjan oferta lui Metalist: ”Probabil alegea să plece”

Jelena Delic (14 puncte) şi Ariana Pîrv (10) au fost cele mai bune de la ardelence, care au câştigat şi în tur, cu 3-1.

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului Cupei și campioana en-titre, a dispus de CSM Constanţa cu scorul de 3-0 (29-27, 25-12, 25-23), pe teren propriu, în manşa secundă a sferturilor de finală.

CSM Volei Alba-Blaj, CS Dinamo Bucureşti şi CSM Bucureşti s-au calificat miercuri în semifinalele Cupei României la volei feminin.

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti după doar 70 de minute, 3-0 (25-13, 25-17, 25-10) în deplasare, după ce câştigase cu 3-0 şi în tur.

”4/4 împotriva Rapidului în acest sezon și o calificare în semifinalele Cupei României, unde vom avea alt derby 🆚 CSM București 🔥

Primul meci din semifinale se joacă în sala Dinamo pe 11 februarie, returul la CSM pe 4 martie.

DINAMO a câștigat astăzi lejer în Giulești și se pregătește de următoarea deplasare de la Cluj. Pentru noi au punctat astăzi:

▪️Miron Cristina 12 puncte

▪️Jovana Mirosavljevic 10 puncte

▪️Tereza Hrusecka 9 puncte

▪️Radostina Marinova 9 puncte

▪️Andra Badiu Savu 5 puncte

▪️Ramona Rus 4 puncte

▪️Olga Skrypak și Irene Ricci câte 1 punct

▫️ Andra Cojocaru (L) 68% preluare și Mihaela Pamfil (L) cu o contribuție semnificativă pe faza de apărare!

Felicitări tuturor 🥳🥳🥳”, a postat la final pagina CS Dinamo Volei.

Foto: CS Dinamo Volei - Pixel Graf Sport

CSM București și CSO Voluntari completează ”careul de ași” al Cupei



CSM Bucureşti s-a calificat la ''setul de aur'' (15-9), după ce a fost învinsă de CSM Corona Braşov cu 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) sub Tâmpa, informează Agerpres. ''Tigroaicele'' se impuseseră în tur cu 3-0.

Careul de aşi este completat de CSO Voluntari, finalista de anul trecut, care a trecut de CSM Lugoj cu un dublu 3-0.

