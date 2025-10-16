CS Dinamo Bucureşti a suferit a cincea sa înfrângere consecutivă în Liga Campionilor la handbal masculin, miercuri seara, după ce a fost întrecută de echipa daneză Aalborg Handbold, cu scorul de 34-28 (18-14), în deplasare, într-un meci din Grupa A.

Campioana României a fost dominată de la un capăt la altul al meciului şi nu a avut niciun moment avantaj pe tabelă.

Pedro Valdes, MVP-ul lui Dinamo



Pentru Dinamo au marcat Pedro Valdes 6 goluri, Tom Pelayo 4, Andrii Akimenko 3, Branko Vujovic 2, Frederik Ladefoged 2, Nicuşor Negru 2, Haniel Langaro 2, Miklos Rosta 2, Yoav Lumbroso 2, Ionuţ Nistor1, Andrei Buzle 1, Miguel Martins 1.

Portarul Vladimir Cupara a reuşit 5 intervenţii (25%), iar Ionuţ Iancu 4 (17,39%).

Golurile echipei daneze au fost reuşite de Juri Knorr 8, Mads Hoxer Hangaard 5, Sander Sagosen 4, Thomas Sommer Arnoldsen 4, Kristian Bjoernsen 4, Simon Hald Jensen 3, Alexandre Christoffersen Blonz 2, Marinus Grandahl Munk 2, Felix Peter Moeller 1, Rene Antonsen 1.

Niklas Landin Jacobsen a avut 12 intervenţii (30%).

Haniel Langaro, omul cu golul 3000



”Campioana Danemarcei a fost prea puternică pentru noi. Am ținut ritmul până la 20-19, după care danezii s-au desprins.

Rămânem cu destule momente bune, cu golurile lui Valdes (6 reușite, principalul nostru marcator), dar și cu golul 3000 marcat de Langaro!

🔜 Săptămâna viitoare avem meci important acasă cu Industria Kielce. Luptăm până la capăt!”, a postat la final CS Dinamo București.

Ce a declarat Frederik Ladefoged după meci



”Meciul a fost strâns mai mult de jumătate. Știam ca o să fie provocator din punct de vedere al tempoului, nu doar în pozițional, și chiar s-a alergat foarte mult.

A trebuit să gestionăm acest lucru, dar din păcate rezultatul a fost o înfrângere clară. Perioadele din meci când am revenit au fost când am reușit să controlăm atacul pozițional.

Dar am făcut multe greșeli, am ratat multe aruncări în fața lui Landin. Uneori nu este o problemă, dar ei au speculat imediat, iar din această cauză Aalborg a câștigat clar în această seară.

Luptăm în continuare. Va veni și prima victorie!”, a spus la final Frederik Ladefoged, danezul lui Dinamo, citat de CS Dinamo Handbal.

