Dinamo - Szolnok 15-16, înfrângere la limită pentru dinamoviști în fața locului 3 din Ungaria



CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă la limită de echipa maghiară Szolnoki Dozsa Praktiker, cu scorul de 16-15 (7-4, 3-4, 4-3, 2-4), joi seara, în Bazinul Olimpic ''Tolea Grinţescu'' Dinamo, la debutul în Grupa B a competiţiei masculine de polo pe apă LEN Euro Cup.

Oaspeţii au condus confortabil de la un capăt la altul, Dinamo reuşind să se apropie la un gol după ce a revenit de la 11-15 la 14-15.

Dinamoviştii au marcat ultimul gol al meciului, cu două minute înainte de final.

Matei Luțescu și Andrei Prioteasa au făcut show în Bazinul Dinamo, dar nu a fost de ajuns



Golurile lui Dinamo au fost marcate de Matei Luţescu (5), Andrei Prioteasa (4), Luka Cikovani (2), Cosmin Radu (1), Tiberiu Cojocariu (1), Ghiorghi Meshi (1), Filip Alexandru Dragomir (1).

Pentru maghiari au punctat Lorand Csongor Zeinvary (4 goluri), Bendeguz Robert Krasznai (2), Gergo Kovacs (2), Krisztian Bedo (2), Donat Simon (1), Norman Peter Schmolz (1), Bertold Vamosi (1), Bence Jozsef Szabo (1), Andras Teleki (1), Marton Janos Zeman (1).

”POLO. Eșec la limită, în fața unei echipe puternice. Am început cu emoții, dar am încheiat senzațional. În ultimul sfert am revenit de la 11-15 și am avut șansa egalului la ultimul atac. Bravo, băieți!

🏆Euro Cup, etapa 1

💥DINAMO – Szolnoki Dozsa Praktiker (Ung) 15-16 (4-7, 4-3, 3-4, 4-2)

Dinamo: Pădureț, Marchitan – C. Radu 1, Cojocariu 1, Prioteasa 4, R. Sachetti, Luțescu 5, Roșan, Marinescu, Meskhi 1, Chikovani 2, Negus, Vrânceanu, Dragomir 1”, a postat la final CS Dinamo București.

Pentru Dinamo urmează meciul cu CN Barcelona, echipa antrenată de românul Andrei Iosep



În celălalt meci al grupei, Pallanuoto Trieste a dispus de CN Barcelona, echipă antrenată de fostul internaţional român Andrei Iosep, cu 20-16.

Dinamo va juca în deplasare cu CN Barcelona, pe 30 octombrie.

