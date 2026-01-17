FOTO Dinamo a reușit surpriza! A învins astăzi campioana

Dinamo a reușit surpriza! A învins astăzi campioana Volei
Rezultat mare în Ștefan cel Mare.

Dinamo a reușit surpriza în meciul din Divizia A1 la volei feminin de sâmbătă seara: a învins campioana, Volei Alba Blaj!

Dinamo - Volei Alba Blaj 3-1

”VOLEI FEMININ. VICTORIE MARE 🔥🔥

Woooow, ce meci! Câștigăm în fața campioanei campionatului și luăm o opțiune serioasă la prima poziție din clasament‼️

Am așteptat această victorie din noiembrie 2023 și a venit într-un moment perfect!

Cristina Miron, MVP: 16 puncte în victoria cu Blajul

Cristina Miron a pus 16 puncte pe tabelă! Ea a fost urmată de Radostina Marinova și Mirta Grbac cu 13. Debut și pentru Irene Ricci în tricoul alb-roșu!

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului tehnic! O victorie frumoasă ❤️🤍”, a postat la final CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare.

VIDEO Dinamovista Ramona Rus, invitată la emisiunea Poveștile Sport.ro

