Dinamo a reușit surpriza în meciul din Divizia A1 la volei feminin de sâmbătă seara: a învins campioana, Volei Alba Blaj!

”VOLEI FEMININ. VICTORIE MARE 🔥🔥

Woooow, ce meci! Câștigăm în fața campioanei campionatului și luăm o opțiune serioasă la prima poziție din clasament‼️

Am așteptat această victorie din noiembrie 2023 și a venit într-un moment perfect!

Cristina Miron, MVP: 16 puncte în victoria cu Blajul

Cristina Miron a pus 16 puncte pe tabelă! Ea a fost urmată de Radostina Marinova și Mirta Grbac cu 13. Debut și pentru Irene Ricci în tricoul alb-roșu!

Felicitări fetelor! Felicitări staff-ului tehnic! O victorie frumoasă ❤️🤍”, a postat la final CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare.

