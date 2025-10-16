În perioada 28-30 octombrie vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.
Capul de afiș al rundei este derby-ul inedit CS Dinamo (Liga 2) - Dinamo (Superligă), partidă care se va disputa marți 28 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.
Grupa A
Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina (D2) – CFR Cluj
Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus București – FC Argeș
Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița (D2) – Rapid
Grupa B
Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: Sănătatea Cluj (D3) – Universitatea Craiova
Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: Gloria Bistrița (D2) – FCSB
Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești
Grupa C
Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești (D3) – Oțelul Galați
Marți, 28 octombrie, ora 16:00: FK Csikszereda – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2)
Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău (D2) – U Cluj
Grupa D
Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo (D2) – Dinamo
Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna (D2) – FC Hermannstadt
Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța
Din grupe se ajunge direct în sferturile de finală
Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală.
Echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu.
Faza grupelor, etapa 1: 28-30 octombrie 2025
Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025
Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025
Sferturi de finală: 4 martie 2026
Semifinale: 22 aprilie 2026
Finala: 13 mai 2026
Info: FRF