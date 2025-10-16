În perioada 28-30 octombrie vor avea loc meciurile din prima etapă a fazei grupelor Cupei României, ediția 2025-2026.

Capul de afiș al rundei este derby-ul inedit CS Dinamo (Liga 2) - Dinamo (Superligă), partidă care se va disputa marți 28 octombrie, de la ora 21:00, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală.

Grupa A

Marți, 28 octombrie, ora 18:30: CSM Slatina (D2) – CFR Cluj

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metaloglobus București – FC Argeș

Joi, 30 octombrie, ora 21:00: CSC Dumbrăvița (D2) – Rapid

Grupa B

Miercuri, 29 octombrie, ora 18:30: Sănătatea Cluj (D3) – Universitatea Craiova

Miercuri, 29 octombrie, ora 21:00: Gloria Bistrița (D2) – FCSB

Joi, 30 octombrie, ora 17:00: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Grupa C

Marți, 28 octombrie, ora 15:00: Sporting Liești (D3) – Oțelul Galați

Marți, 28 octombrie, ora 16:00: FK Csikszereda – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (D2)

Miercuri, 29 octombrie, ora 15:00: Metalul Buzău (D2) – U Cluj

Grupa D

Marți, 28 octombrie, ora 21:00: CS Dinamo (D2) – Dinamo

Joi, 30 octombrie, ora 15:00: Concordia Chiajna (D2) – FC Hermannstadt

Joi, 30 octombrie, ora 19:00: FC Botoșani – Farul Constanța

Din grupe se ajunge direct în sferturile de finală



Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală.

Echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu.

Faza grupelor, etapa 1: 28-30 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026

Info: FRF

