GALERIE FOTO Campioana Dinamo și-a prezentat lotul într-un meci de gală care a ”sfidat” regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent

Campioana Dinamo și-a prezentat lotul &icirc;ntr-un meci de gală care a &rdquo;sfidat&rdquo; regulamentul! Ionuț Lupescu a fost și el prezent Volei
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Trupa din Ștefan cel Mare se pregătește de Champions League.

TAGS:
DinamoIonut LupescuNicolae GhioneaRăzvan Mihalceacs dinamo bucuresti
Din articol
  • Dinamo volei 4 0 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Înaintea începerii noului sezon 2025-2026 din Divizia A1 și CEV Champions League, Dinamo și-a prezentat lotul în cadrul unui eveniment care a inclus și meciul amical cu Dunav Ruse, echipă din țara vecină și vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.

A fost o partidă de pregătire care a ”sfidat” regulile voleiului, pentru că meciul s-a încheiat cu 4-0 la seturi pentru echipa din Ștefan cel Mare.

”VOLEI MASCULIN. Meci amical de prezentare. O nouă victorie categorică 💪🏻

💥DINAMO - Dunav Ruse 4-0 (25-19; 25-15; 25-19; 25-18)

Ne bucurăm că am avut pentru prima oară fanii de partea noastră! Ne dorim să avem un sezon de succes alături de voi 🤗

HAI DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.

La meciul din Sala Dinamo a fost prezent și fostul mare fotbalist Ionuț Lupescu, președintele de onoare al clubului din Ștefan cel Mare.

Transferuri numeroase făcute de Dinamo pentru noul sezon

Până la începutul lunii septembrie, Dinamo a anunțat o serie impresionantă de transferuri.

Alexandru Oprea, care, la cei 17 ani ai săi, va fi cel mai tânăr jucător al campioanei, a fost ultimul prezentat: internaționalul turc Onur Cukur, extrema Janis Medenis, titular în naționala Letoniei, internaționalul german Eric Burggraf, plus ”tricolorii” Andrei Druță și Robert Călin, alături de Ioan Verciuc, cel mai bun voleibalist al României la categoria cadeți și căpitanul naționalei de tineret, au semnat și ei în vară cu gruparea campioană din Ștefan cel Mare.

Acestora li se adaugă prelungirea contractelor cu experimentații Nicolae Ghionea și Răzvan Mihalcea (căpitanul echipei).

Drumul spre Champions League al campioanei României! Ce urmează pentru Dinamo după dubla cu echipa din Macedonia de Nord

Dinamo Bucureşti, campioana României la volei masculin, va înfrunta echipa nord-macedoneană VC Strumica, în primul tur al Ligii Campionilor la volei masculin, CEV Champions League, potrivit tragerii la sorţi efectuate la Luxemburg.

Campioana României va disputa primul meci în deplasare, în perioada 21-23 octombrie, urmând ca returul să fie programat în perioada 28-30 octombrie.

Dacă va trece de Strumica, Dinamo va juca în turul secund cu învingătoarea dintre echipa olandeză Orion Stars Doetinchem şi formaţia slovenă ACH Volley Ljubljana, prima manşă urmând să aibă loc la Bucureşti.

Foto: CS Dinamo Volei

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ARTICOLE PE SUBIECT
Perfecțiune &icirc;n Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul &rdquo;c&acirc;inilor&rdquo;
Perfecțiune în Superligă! Fotbalistul lui Dinamo care are o precizie a paselor de aproape 100% și o explicație pentru succesul ”câinilor”
ULTIMELE STIRI
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu &icirc;ncă un tricolor: Groaznic centrează! Trebuie pus la punct
Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ionuț Lupescu, la EURO 2024 &icirc;n calitate de oficial UEFA! Ce post a acceptat rom&acirc;nul
Ionuț Lupescu, la EURO 2024 în calitate de oficial UEFA! Ce post a acceptat românul
Ionuț Lupescu &icirc;i face praf pe șefii lui Dinamo: &rdquo;Au vrut să aibă know-how și la academie. Nu vreau să distrugă copiii&rdquo;
Ionuț Lupescu îi face praf pe șefii lui Dinamo: ”Au vrut să aibă 'know-how' și la academie. Nu vreau să distrugă copiii”
Dinamo a anunțat azi transferul unui internațional turc! A jucat ultima dată &icirc;n Grecia
Dinamo a anunțat azi transferul unui internațional turc! A jucat ultima dată în Grecia
Transfer la Dinamo! &rdquo;Vine să &icirc;ntărească linia de atac&rdquo;
Transfer la Dinamo! ”Vine să întărească linia de atac”
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!