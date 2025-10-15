28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final

Au rămas arabii fără bani? Gafă uriașă la Six Kings Slam: afișul făcut cu I.A., umilitor pentru Sinner și Alcaraz

Mircea Lucescu, brutal de sincer cu încă un tricolor: "Groaznic centrează! Trebuie pus la punct"

Înaintea începerii noului sezon 2025-2026 din Divizia A1 și CEV Champions League, Dinamo și-a prezentat lotul în cadrul unui eveniment care a inclus și meciul amical cu Dunav Ruse, echipă din țara vecină și vicecampioană mondială en-titre Bulgaria.

A fost o partidă de pregătire care a ”sfidat” regulile voleiului, pentru că meciul s-a încheiat cu 4-0 la seturi pentru echipa din Ștefan cel Mare.

”VOLEI MASCULIN. Meci amical de prezentare. O nouă victorie categorică 💪🏻

💥DINAMO - Dunav Ruse 4-0 (25-19; 25-15; 25-19; 25-18)

Ne bucurăm că am avut pentru prima oară fanii de partea noastră! Ne dorim să avem un sezon de succes alături de voi 🤗

HAI DINAMO!”, a postat CS Dinamo București.

La meciul din Sala Dinamo a fost prezent și fostul mare fotbalist Ionuț Lupescu, președintele de onoare al clubului din Ștefan cel Mare.

