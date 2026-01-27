Campioana Dinamo joacă astăzi, de la ora 21:00, partida decisivă pentru calificarea în sferturile de finală CEV Cup, în deplasare la Poitiers, vicecampioana Franței (oficial, Alterna Stade Poitevin Volley-Ball).
În tur, trupa din Ștefan cel Mare a făcut meciul perfect, câștigat cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-23). CITEȘTE AICI Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
”VOLEI MASCULIN. Gata de calificare 🏆
Urmează meciul cu Poitiers din care ne dorim să ieșim încă o dată victorioși. Știm că ne va aștepta un joc dificil în fața unei săli pline, însă, mai presus de toate, vrem să facem performanță și să dăm un motiv de bucurie pentru cei de acasă”, a postat CS Dinamo București.
În ultimul meci din campionat, disputat sâmbătă, echipa lui Bogdan Tănase a câștigat în deplasare la fostul lider SCM Zalău, scor 3-2.
Ce spune Janis Medenis înaintea meciului cu francezii