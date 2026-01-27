Campioana Dinamo joacă astăzi, de la ora 21:00, partida decisivă pentru calificarea în sferturile de finală CEV Cup, în deplasare la Poitiers, vicecampioana Franței (oficial, Alterna Stade Poitevin Volley-Ball).

În tur, trupa din Ștefan cel Mare a făcut meciul perfect, câștigat cu 3-0 (25-21, 25-20, 25-23). CITEȘTE AICI Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe

