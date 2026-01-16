Al doilea transfer al iernii la Dinamo! „Câinii roșii” au câștigat duelul cu o rivală din Superligă

CSO Voluntari s-a calificat în play-off-ul Cupei CEV la volei feminin, după ce a învins echipa germană VfB Suhl Thuringen cu scorul de 3-0 (25-23, 30-28, 25-23), iar în ''setul de aur'' s-a impus cu 15-10, joi seara, în Sala Polivalentă din Bucureşti, în manşa secundă a optimilor de finală.

VfB Suhl, care în turul anterior o eliminase pe CS Dinamo Bucureşti, se impusese în primul meci cu 3-1.

CSO Voluntari 2005 a avut nevoie de o oră şi 37 de minute pentru a obţine calificarea.

CSO Voluntari - VfB Suhl Thuringen 3-0



Nicole van de Vosse, cu 20 de puncte, a fost cea mai bună jucătoare a gazdelor, Georgiana Popa (vezi galeria foto) şi Nikola Radosova au contribuit cu câte 16 puncte, iar Sabrina Starks a reuşit 11 puncte.

De la oaspete s-au remarcat Mackenzie Foley (20 puncte), Monika Brancuska (17) şi Sanaa Dotson (12).

În play-off, CSO Voluntari va înfrunta echipa poloneză Moya Radomka Radom, primul meci fiind programat în deplasare, pe 21 ianuarie, informează Agerpres.

Reacția Federației Române de Volei



”🏐 CEV CUP

⭕ CSO Voluntari obține calificarea în sferturile de finală ale CEV Cup, reușind să întoarcă rezultatul din Germania. Ilfovencele au trebuit să muncească din greu. În primul set au condus 23-20, au fost egalate, dar și-au trecut în cont setul, 25-23.

⭕ Setul 2 a fost un adevărat thriller. Formația oaspete a condus cu 16-10, 21-18. Echipa lui Giovanni Caprara a revenit, a avut mingi de 2-0 la 24-23 și 25-24, iar apoi a fost nevoită să salveze, la rândul său, trei mingi de 1-1. În cele din urmă setul s-a dus tot la Voluntari: 30-28.

⭕ Setul 3 a curs lin cu avantajul româncelor care au trimis meciul în prelungiri. În setul de aur, ilfovencele nu le-au dat nicio șansă adversarelor. S-au distanțat la 9-5 și au încheiat conturile la 15-10. O calificare senzațională a celor de la CSO Voluntari care vor juca în sferturile de finală cu echipa poloneză Radomka Radom”, a postat la final Federația Română de Volei.

