Dinamo și-a aflat adversara pentru sferturile CEV Cup! Ce scrie L'Equipe: "Finalul meciului a fost anecdotic"
Pentru campioana României abia acum începe greul în Europa.

Dinamo, L'Equipe, Poitiers, CEV Cup
Dinamo, campioana en-titre a României, nu a avut probleme în dubla cu Lokomotiv Plovdiv din CEV Cup.

Chiar dacă adversara provenea din țara vicecampioană mondială Bulgaria, trupa din Ștefan cel Mare s-a impus clar în ambele meciuri, 3-0 acasă și 3-1 în deplasare.

Aseară, dinamoviștii și-au aflat și viitoarea adversară - este vorba despre Poitiers din Franța.

Câștigătoarea dublei se va califica în sferturile de finală din CEV Cup.

Dinamo vs Poitiers pentru un loc în sferturile de finală ale CEV Cup

”VOLEI MASCULIN. CEV Volleyball Cup - francezii de la Poitiers, adversarii din optimi

Băieții noștri și-au aflat în această seară adversarul din optimile de finală ale CEV Volleyball Cup. Jucătorii antrenați de Bogdan Tănase vor întâlni formația franceză Alterna Stade Poitevin Volley Ball, care a trecut de Panathinaikos Atena în 16-imi.

Prima manșă va avea loc la București, în Sala Dinamo, pe 20 ianuarie, iar returul o săptămână mai târziu (27-29 ianuarie) la Poitiers”, a precizat CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

L'Equipe despre viitoarea adversară a lui Dinamo

”Deja câștigătoare în turul optimilor de finală (3-0), Poitiers s-a impus din nou în meciul retur disputat miercuri seara în Grecia, pe terenul echipei Panathinaïkos (1-3). 

Alterna Stade Poitevin se califică astfel în sferturile de finală ale Cupei CEV și va înfrunta echipa Dinamo București.

Poitiers nu a tremurat în Grecia și și-a asigurat cu autoritate biletul pentru optimile de finală ale Cupei CEV. 

Finalul meciului cu grecii a fost anecdotic. Dan Lewis, antrenorul echipei din Poitiers, a rotit efectivul, iar grecii, eliminați, au renunțat la luptă. 

În optimile de finală, Poitiers va întâlni echipa Dinamo București. Meciul tur va avea loc în România (20, 21 sau 22 ianuarie), iar returul în Vienne, săptămâna următoare”, a scris cotidianul francez L'Equipe.

Dinamoviștii Mircea Peța și Sergio Diaconescu, invitați la Poveștile Sport.ro

