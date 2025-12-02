Dinamo - VfB Suhl 1-1 (25-22, 24-26, 10-4 în setul al treilea)



UPDATE SETUL 2 Dinamo pierde la mare luptă al doilea set, 24-26, deși a condus și cu 18-11! Româncele sunt obligate acum să câștige următoarele două seturi pentru a tranșa astfel calificarea în ”setul de aur”.

UPDATE SETUL 1 Început perfect pentru Dinamo, care câștigă primul set, 25-22! Tereza Hrusecka a reușit blocajul decisiv.

Știrea inițială

LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 17:00, fetele de la Dinamo București încearcă imposibilul în returul din CEV Cup cu VfB Suhl Tuhringen, locul 3 în ultima ediție din Bundesliga.

În tur, a fost 3-1 pentru formația din Germania.

”VOLEI FEMININ. Zi decisivă 💪🏻

Dinamo joacă astăzi returul din CEV Cup cu Vfb Suhl! Partida începe de la ora 17.00! Vă așteptăm la sală, meciul nu este transmis!

Avem nevoie de o victorie 3-0 sau 3-1 și câștigarea setului de aur! Luptă DINAMO! ⬜️🟥”, a postat înaintea partidei decisive CS Dinamo București.

Dinamo merge brici în campionatul intern: este la un punct de lider după o victorie convingătoare



CS Dinamo Bucureşti a urcat pe podiumul Diviziei A1 la volei feminin după ce a învins-o pe CSM Lugoj cu scorul de 3-0 (25-11, 25-13, 25-17), pe teren propriu, într-un meci din etapa a 7-a.

Radostina Marinova s-a remarcat de la Dinamo, cu 9 puncte, alături de Cristina Miron, Ramona Rus și Tereza Hrusecka - fiecare cu câte 8 puncte.

Top 5 din Divizia A1 feminin:

1. CSM Volei Alba-Blaj 18 puncte

2. CSO Voluntari 18 p

3. CS Dinamo Bucureşti 17 p

4. CSM Corona Braşov 15 p

5. CSM Bucureşti 11 p

