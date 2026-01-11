CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-21, 25-14), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.

Dinamo - Rapid 3-0 la fete, cu Cristina Miron MVP

Cristina Miron, cu 14 puncte, a fost cea mai bună de la Dinamo, unde Jovana Mirosavljevic și-a făcut debutul în ultimul set.

