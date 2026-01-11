CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-21, 25-14), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.
Dinamo - Rapid 3-0 la fete, cu Cristina Miron MVP
Cristina Miron, cu 14 puncte, a fost cea mai bună de la Dinamo, unde Jovana Mirosavljevic și-a făcut debutul în ultimul set.
CSM Corona Braşov a trecut de CSM Constanţa cu 3-1 (25-22, 25-20, 22-25, 26-24), în deplasare, consolidându-şi poziţia pe podium.
CSM Bucureşti a dispus de CSM Lugoj cu 3-1 (21-25, 25-21, 27-25, 25-15), pe teren propriu, condusă de Alexandra Sobo (18 puncte) şi de Elen Vilas Boas Braga Trugillo (19).
În alt meci, CS "U" Cluj a fost învinsă acasă de CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu 3-0 (25-14, 25-22, 25-21).
Top 5 în Divizia A1 feminin
1. CSM Volei Alba-Blaj 24 puncte (9 jocuri)
2. CSO Voluntari 24 (9)
3. CSM Corona Braşov 24 (10)
4. CS Dinamo Bucureşti 23 (10)
5. CSM Bucureşti 14 (10)
Dinamo, Steaua și liderul SCM Zalău, victorii în deplasare la masculin
Liderul Diviziei A1 la volei masculin, SCM Zalău, a învins-o pe CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-12), sâmbătă, în etapa a 12-a.
Albert Hurt (14 puncte) și Renee Teppan (13) au fost cei mai buni de la învingători.
CSA Steaua Bucureşti s-a impus în faţa concitadinei CSU Ştiinţa Politehnica, scor 3-1 (25-23, 25-17, 18-25, 25-21). Rareş Bălean şi Alexandru Raţă au reuşit câte 18 puncte pentru Steaua.
Campioana CS Dinamo Bucureşti a trecut de CSM Bucureşti cu 3-1 (25-21, 25-23 20-25, 25-17), la Dobroeşti.
Petar Premovic (14) şi Mircea Peţa (13) au fost artizanii victoriei echipei Dinamo.
SCM ''U'' Craiova a suferit a şasea înfrângere consecutivă, după ce a fost învinsă acasă de CSM Corona Braşov cu 3-1 (25-23, 25-18, 24-26, 30-28).
Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez a marcat 27 de puncte pentru Corona, iar Strahinja Brzakovic, 35 puncte pentru craioveni.
Top 5 în Divizia A1 masculin
1. SCM Zalău 29 puncte (11 jocuri)
2. CSA Steaua Bucureşti 28 (11)
3. CS Arcada Galaţi 25 (10)
4. CS Dinamo Bucureşti 25 (11)
5. CSM Corona Braşov 18 (11)
