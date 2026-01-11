FOTO Dinamo, demonstrație de forță cu Rapid!

Dinamo, demonstrație de forță cu Rapid! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Succes clar al echipei din Ștefan cel Mare.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiRapidDinamo - rapidCristina Miron
Din articol

CS Dinamo Bucureşti a învins-o pe CS Rapid Bucureşti cu scorul de 3-0 (25-21, 25-21, 25-14), sâmbătă, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 10-a a Diviziei A1 la volei feminin.

Dinamo - Rapid 3-0 la fete, cu Cristina Miron MVP

Cristina Miron, cu 14 puncte, a fost cea mai bună de la Dinamo, unde Jovana Mirosavljevic și-a făcut debutul în ultimul set.

CSM Corona Braşov a trecut de CSM Constanţa cu 3-1 (25-22, 25-20, 22-25, 26-24), în deplasare, consolidându-şi poziţia pe podium.

CSM Bucureşti a dispus de CSM Lugoj cu 3-1 (21-25, 25-21, 27-25, 25-15), pe teren propriu, condusă de Alexandra Sobo (18 puncte) şi de Elen Vilas Boas Braga Trugillo (19).

În alt meci, CS "U" Cluj a fost învinsă acasă de CSU Medicina CNUE Târgu Mureş cu 3-0 (25-14, 25-22, 25-21).

Top 5 în Divizia A1 feminin

1. CSM Volei Alba-Blaj 24 puncte (9 jocuri)

2. CSO Voluntari 24 (9)

3. CSM Corona Braşov 24 (10)

4. CS Dinamo Bucureşti 23 (10)

5. CSM Bucureşti 14 (10)

Dinamo, Steaua și liderul SCM Zalău, victorii în deplasare la masculin

Liderul Diviziei A1 la volei masculin, SCM Zalău, a învins-o pe CS Ştiinţa Explorări Baia Mare cu 3-0 (25-16, 25-19, 25-12), sâmbătă, în etapa a 12-a.

Albert Hurt (14 puncte) și Renee Teppan (13) au fost cei mai buni de la învingători.

CSA Steaua Bucureşti s-a impus în faţa concitadinei CSU Ştiinţa Politehnica, scor 3-1 (25-23, 25-17, 18-25, 25-21). Rareş Bălean şi Alexandru Raţă au reuşit câte 18 puncte pentru Steaua.

Campioana CS Dinamo Bucureşti a trecut de CSM Bucureşti cu 3-1 (25-21, 25-23 20-25, 25-17), la Dobroeşti.

Petar Premovic (14) şi Mircea Peţa (13) au fost artizanii victoriei echipei Dinamo.

SCM ''U'' Craiova a suferit a şasea înfrângere consecutivă, după ce a fost învinsă acasă de CSM Corona Braşov cu 3-1 (25-23, 25-18, 24-26, 30-28).

Alejandro Miguel Gonzalez Rodriguez a marcat 27 de puncte pentru Corona, iar Strahinja Brzakovic, 35 puncte pentru craioveni.

Top 5 în Divizia A1 masculin

1. SCM Zalău 29 puncte (11 jocuri)

2. CSA Steaua Bucureşti 28 (11)

3. CS Arcada Galaţi 25 (10)

4. CS Dinamo Bucureşti 25 (11)

5. CSM Corona Braşov 18 (11)

Ramona Rus de la Dinamo, la Poveștile Sport.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Dinamo, &bdquo;groapa&rdquo; lui Dănciulescu!? C&acirc;ți bani a pierdut atacantul &icirc;n Ștefan cel Mare: &bdquo;S-au prescris&rdquo;
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris”
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul rom&acirc;nesc: &bdquo;Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta&rdquo;
Gigi Becali a identificat problema din fotbalul românesc: „Vrei la FCSB? Nu ai voie cu asta”
&Icirc;nlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali
Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali"
Sezon excelent pentru Tony Strata &icirc;n Portugalia! Cifrele rom&acirc;nului după primul trofeu c&acirc;știgat
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: &bdquo;Un pas &icirc;nainte, mai ales financiar&rdquo;
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Bomba de la FCSB! Gigi Becali transferă direct din Serie A: cei doi fotbaliști, gata să semneze

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru &icirc;n Arabia Saudită!

Șumudică, imagini incredibile: primul meci, primul scandal monstru în Arabia Saudită!

Nu există comparație &icirc;ntre mine și Conte! Chivu, categoric &icirc;nainte de Inter - Napoli

"Nu există comparație între mine și Conte!" Chivu, categoric înainte de Inter - Napoli

Horațiu Moldovan a ales și semnează: Transfer confirmat!

Horațiu Moldovan a ales și semnează: "Transfer confirmat!"

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: &rdquo;Poate face un salt important!&rdquo;

Ar fi transferul iernii! Andrei Rațiu, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter: ”Poate face un salt important!”

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: &rdquo;Asta am stabilit!&rdquo;

Cristi Chivu a ajuns la un acord cu șefii lui Inter și a anunțat decizia: ”Asta am stabilit!”



Recomandarile redactiei
&Icirc;nlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali
Înlocuitor din Superliga pentru Adrian Șut: "Vă dau scris, e cel mai bun! Cred că știe și domnul Becali"
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată &bdquo;sufletul&rdquo; fotbalului băcăuan
SPECIAL | Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Dinamo, &bdquo;groapa&rdquo; lui Dănciulescu!? C&acirc;ți bani a pierdut atacantul &icirc;n Ștefan cel Mare: &bdquo;S-au prescris&rdquo;
Dinamo, „groapa” lui Dănciulescu!? Câți bani a pierdut atacantul în Ștefan cel Mare: „S-au prescris”
Sezon excelent pentru Tony Strata &icirc;n Portugalia! Cifrele rom&acirc;nului după primul trofeu c&acirc;știgat
Sezon excelent pentru Tony Strata în Portugalia! Cifrele românului după primul trofeu câștigat
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: &bdquo;Un pas &icirc;nainte, mai ales financiar&rdquo;
Mihai Lixandru, reacție sinceră după ce Șut a semnat cu Al-Ain: „Un pas înainte, mai ales financiar”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
CITESTE SI
Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

stirileprotv Bob Weir, chitaristul legendarei trupe rock Grateful Dead, a murit la 78 de ani. Momente iconice de pe scenă. GALERIE FOTO

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;

stirileprotv Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:„Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul”

Motivul pentru care un CEO a angajat o t&acirc;nără cu un CV &bdquo;de două r&acirc;nduri&rdquo; și cu zero experiență

stirileprotv Motivul pentru care un CEO a angajat o tânără cu un CV „de două rânduri” și cu zero experiență

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!