Giuleștenii au oficializat astăzi, 23 ianuarie 2026, mutarea mijlocașului ofensiv, care a semnat un contract valabil pentru un sezon și jumătate, cu opțiune de prelungire. Imediat după anunțul rivalilor, oficialul campioanei a ținut să clarifice poziția clubului său față de fostul jucător al roș-albaștrilor, dezvăluind discuția decisivă avută cu Gigi Becali.



„El (n.r. - Moruțan) a venit la noi și a făcut o parte din recuperare. A suferit o accidentare la tendon și accidentarea asta, după părerea mea, este mai gravă pentru un jucător, mai grea decât o ruptură a ligamentelor încrucișate. De aia i-am spus lui Gigi (n.r. - că nu e potrivit pentru FCSB). Dar n-am spus niciodată că este terminat. Doamne ferește!”, a spus Mihai Stoica la PrimaSport.



„Nu prea a jucat”



Oficialul FCSB a analizat și parcursul sportiv recent al fotbalistului cotat la două milioane de euro, subliniind lipsa de continuitate din ultimele sezoane, în afara episoadelor din Turcia și Italia.



„Ce am spus... e că el oricum nu prea a jucat. A avut două perioade în care a jucat bine, în Turcia și la Pisa, în rest nu prea a jucat”, a completat Mihai Stoica pentru sursa citată.



Olimpiu Moruțan revine astfel în Superliga după despărțirea de Aris Salonic, urmând să întărească linia mediană a Rapidului, unde poate evolua atât ca inter, cât și în spatele vârfului.

