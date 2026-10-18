CS Dinamo Bucureşti a cucerit Supercupa României la volei masculin, după ce a învins-o pe SCM Zalău cu scorul de 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă din Tulcea.
FOTO ȘI VIDEO Dinamo a câștigat și Supercupa! La Tulcea s-a jucat volei pe ritmuri de Black Sabbath
Campioana României, fără rivală.
A fost o seară de volei extraordinară la Tulcea, în noua Danubius Arena, cu muzică precum Black Sabbath - Iron Man auzindu-se în sală în timpul pauzelor de la meciul din Supercupă.
Fenomenalul finlandez Joonas Jokela (locul 3 la ultimul Campionat European), recent transferat de Dinamo și aflat practic la debutul oficial, a fost desemnat MVP-ul Supercupei.
Campioana a obţinut trofeul pentru a treia oară, după ediţiile din 2021 şi 2022.
Dinamo s-a impus după o oră şi 21 de minute.
Pentru SCM Zalău a fost a doua finală de Supercupă, după cea pierdută în 2017.
La ediţia de anul trecut, CS Dinamo a fost învinsă de Corona Braşov cu 3-0.
Lotul supercampioanei Dinamo
”𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈𝐈 🏆
O victorie CATEGORICĂ de 3-0 în Sala “Danubius” din Tulcea împotriva SCM Zalău! Primul trofeul al sezonului vine în Ștefan cel Mare! ⬜️🟥 Bravo băieți!
Mulțumim fanilor prezenți! Ați fost extraordinari! 🥁❤️”, a postat la final CS Dinamo București.
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