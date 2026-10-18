CS Dinamo Bucureşti a cucerit Supercupa României la volei masculin, după ce a învins-o pe SCM Zalău cu scorul de 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă din Tulcea.

A fost o seară de volei extraordinară la Tulcea, în noua Danubius Arena, cu muzică precum Black Sabbath - Iron Man auzindu-se în sală în timpul pauzelor de la meciul din Supercupă.

Fenomenalul finlandez Joonas Jokela (locul 3 la ultimul Campionat European), recent transferat de Dinamo și aflat practic la debutul oficial, a fost desemnat MVP-ul Supercupei.