FOTO ȘI VIDEO Dinamo a câștigat și Supercupa! La Tulcea s-a jucat volei pe ritmuri de Black Sabbath

Dinamo a câștigat și Supercupa! La Tulcea s-a jucat volei pe ritmuri de Black Sabbath Volei
SPORT.RO
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Campioana României, fără rivală.

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CS Dinamo Bucureşti a cucerit Supercupa României la volei masculin, după ce a învins-o pe SCM Zalău cu scorul de 3-0 (25-16, 25-19, 25-16), sâmbătă seara, în Sala Polivalentă din Tulcea.

Dinamo - SCM Zalău 3-0 (25-16, 25-19, 25-16)

A fost o seară de volei extraordinară la Tulcea, în noua Danubius Arena, cu muzică precum Black Sabbath - Iron Man auzindu-se în sală în timpul pauzelor de la meciul din Supercupă.

Fenomenalul finlandez Joonas Jokela (locul 3 la ultimul Campionat European), recent transferat de Dinamo și aflat practic la debutul oficial, a fost desemnat MVP-ul Supercupei.

Campioana a obţinut trofeul pentru a treia oară, după ediţiile din 2021 şi 2022. 

Dinamo s-a impus după o oră şi 21 de minute.

Pentru SCM Zalău a fost a doua finală de Supercupă, după cea pierdută în 2017.

La ediţia de anul trecut, CS Dinamo a fost învinsă de Corona Braşov cu 3-0.

Lotul supercampioanei Dinamo

”𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐂𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐈𝐈 🏆

O victorie CATEGORICĂ de 3-0 în Sala “Danubius” din Tulcea împotriva SCM Zalău! Primul trofeul al sezonului vine în Ștefan cel Mare! ⬜️🟥 Bravo băieți!

Mulțumim fanilor prezenți! Ați fost extraordinari! 🥁❤️”, a postat la final CS Dinamo București.

Bogdan Tănase, antrenorul lui Dinamo, invitat la Poveștile Sport.ro

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