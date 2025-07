Florin Motroc, analiză pertinentă îndreptată către Rapid. "Nu-l recomandă nimic să primească acest salariu". Cine e 'ținta'

Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia FC Argeş, în prima etapă din noua ediţie a Superligii.

Florin Motroc, fost mijlocaș al echipei Rapid, spune că prima partidă din campionat nu e elocventă pentru formația patronată de Dan Șucu.



"Sunt trei puncte foarte importante pentru Rapid. Întotdeauna, începuturile de campionat sunt foarte delicate. Am avut și eu foarte multe starturi de sezon atât ca jucător, cât și ca antrenor și știu cât de grele sunt aceste meciuri de început. Pentru Rapid era foarte important acest prim meci pentru că așteptările suporterilor sunt extraordinare. Acest meci venea și după mici probleme, nu vreau să spun că sunt mari, prin decizia de a se renunța la Săpunaru. Și în acest condiții, orice eșec sau semieșec ar fi creat ceva probleme la meci.



Rapidul a avut o mare șansă pentru că a dat un gol foarte repede. Oarecum, acel gol anunța o liniște, însă meciul a fost echilibrat. Ratările lui FC Argeș au fost monumentale. Iar Rapidul a fost pragmatic. Ce a avut a transformat. Rapid și-a atins scopul, obținerea celor 3 puncte care îi oferă o liniște pentru a pregăti următoarele meciuri mai relaxați. Dar la Rapid știi cum e, e de ajuns să te împiedici o dată și apar problemele.

Florin Motroc: "Nu-l recomandă nimic pe Baroan"



Din păcate, Jambor nu este de Rapid, iar investiția făcută a fost total neinspirată. El n-a confirmat. A fost împrumutat pentru a se regăsi, dar nu s-a regăsit. N-a arătat mai nimic interesant în cele 15-20 de minute în care a jucat cu FC Argeș. Am văzut că au transferat un alt atacant de la Ludogoreț. Am auzit că are un salariu foarte mare, undeva la 25.000 de euro. Mi se pare foarte mare, nu-l recomandă nimic pentru a primi acest salariu. În ultimul sezon a marcat 4 goluri la Ludogoreț (n.r. – Baroan). Probabil i s-au plătit acești bani pentru ce a făcut în urmă cu un sezon la Plodviv. Eu unul aș fi încercat să aduc un atacant pe care să-l motivez sub alte forme, cu bonusuri.



Rapidul are o echipă destul de tânără și cred că se poate construi. La pretențiile pe care le au, cred că aveau nevoie să aducă 2-3 piese grele care să pună umărul din greu. Îmi aduc aminte când au venit Lupu, Vlădoiu și Stelea, jucători a căror prezență în echipă s-a simțit. Și mai târziu au venit jucători precum Cesinha sau Spadacio, care au făcut diferența. Testul acesta cu FC Argeș nu cred că a fost concludent. Un test interesant va fi etapa viitoare, cu CFR". a declarat Florin Motroc, potrivit Sport Total FM.