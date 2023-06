Rapid împlinește 100 de ani de la înființare, iar Sport.ro vă prezintă o serie de povești din istoria clubului din Giulești.

La finalul stagiunii 1973/1974, Rapid a retrogradat în mod dramatic în Divizia B. În mod incredibil, sezonul următor a fost cu adevărat unul memorabil pentru giuleșteni. Echipa a fost preluată de Ion Motroc (86 de ani), tatăl lui Florin Motroc (55 de ani).

În echipă se regăseau în continuare nume importante cum ar fi Rică Răducanu, Alexandru Neagu sau marea speranță a Rapidului de la acel moment, Nae Manea. Rapid s-a descurcat impecabil în Liga 2, unde a câștigat 21 din cele 34 de jocuri și și-a asigurat promovarea directă în prima divizie.

Parcurs fabulos în Cupa României

Pe lângă revenirea în Liga 1, în memoria suporterilor rămâne parcursul din Cupa României. În 16-imi, Rapid a dat peste rivala Dinamo, vicecampioana României. Spre surprinderea tuturor, Rapid s-a impus la limită, scor 2-1. În sezonul 1974/1975, Dinamo avea să câștige titlul.

În optimi a urmat un alt duel tare, împotriva celor de la Jiul Petroșani. Rapid a câștigat și de această dată la limită, scor 1-0.

În sferturile de finală, Rapid a primit vizita celor de la Ceahlăul Piatra Neamț. A fost o nouă victorie muncită pentru elevii lui Motroc, scor 1-0.

În semifinale, Rapid a dat peste marea rivală Steaua București. Rapid venea din Liga 2, astfel că "militarii" erau considerați favoriți. Partida s-a disputat pe vechiul 23 August, care a fost arhiplin. Lajos Sătmăreanu a deschis scorul pentru Steaua, dar Marinel Risnita a egalat.

S-a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde a fost un adevărat carusel. În cele din urmă Rapid s-a impus, scor 7-6. Ștefan Sameș a ratat pentru Steaua, iar tânărul Nae Manea a trimis Rapidul în finală. În sezonul următor, Steaua avea să câștige eventul.

După Dinamo și Steaua, a urmat Universitatea Craiova

A urmat marea finală, disputată pe 12 iulie 1975. Rapid a înfruntat Universitatea Craiova, campioana en-titre. Oltenii veneau pe 23 August cu generația lor de aur. Antrenorul Constantin Cernăianu i-a aruncat în luptă pe Ilie Balaci, Alexandru Boc, Costică Ștefănescu, Nicolae Negrilă sau Ion Oblemenco.

A fost un meci foarte spectaculos, arbitrat de regretatul Nicolae Rainea. Ion Oblemenco a deschis scorul pentru Craiova, în minutul 54. Meciul curgea în favoarea oltenilor, dar Nae Manea a egalat în minutul 70 după o acțiune personală. S-a mers în prelungiri, unde același Nae Manea a dat lovitura, ajutat și de o eroare a lui Marius Purcaru.

S-a terminat 2-1 pentru Rapid, iar giuleștenii câștigau Cupa României pentru 9-a oară în istorie. A fost un sezon de-a dreptul nebun în Giulești, sezon în care a luat naștere refrenul "Faceți loc, faceți loc, trece trupa lui Motroc".

Cel mai frumos moment pentru Nae Manea

Nae Manea a spus în trecut că victoria din acel meci a reprezentat cel mai frumos moment al carierei sale:

"Toată lumea paria pe Craiova, se spunea că ne vor da o căruță de goluri. A venit golul lui Oblemenco în minutul 50 și ceva și deja îmi părea rău, că tare ne doream Cupa. Eu mereu am fost mai cu tupeu, eram și tânăr, așa că nu am stat la discuții. Am egalat când nimeni nu se mai aștepta și am mers în prelungiri.

Nu am mai așteptat penalty-urile, am băgat capul în pământ, am fugit pe partea stângă, am trântit un fundaș dintr-o fentă din gleznă și gata! Am dus Cupa în Giulești. Doamne, ce sărbătoare a fost atunci", a declarat Manea, care s-a stins din viață pe 15 decembrie 2014.