România a pornit cu stângul în preliminariile Mondialului din 2026 într-un meci pe care l-a așteptat toată suflarea fotbalului nostru.

Aflat în Bahrain, Florin Motroc (57 de ani) s-a așezat și el în fața televizorului, vineri seara, convins că va vedea o victorie a tricolorilor în partida cu Bosnia. Din păcate, ce a văzut, de-a lungul celor 90 de minute, i-a lăsat un gust amar, deși a încercat să-și păstreze optimismul în dialogul pe care l-a avut cu sport.ro.

Sport.ro: Cum s-a văzut România – Bosnia din Bahrain?

Florin Motroc: Din punctul meu de vedere, n-am făcut un meci rău, așa cum spunea și nea Mircea Lucescu. Dar, din păcate, am început destul de... așa...la relaș și ne-au taxat pe partea lui Rațiu. A fost neatenție, o lipsă totală de sincronizare pe toată linia de fund. Și cum bosniacii nu sunt chiar niște neică-nimeni, ne-au taxat. Acum, trebuie să admitem: acțiunea lor a fost foarte frumoasă! Centrare rapidă în fața porții unde, din păcate, am scăpat oamenii din marcaj. Apoi, bineînțeles că oamenii aia și-au făcut treaba, s-au apărat tot meciul. O echipă destul de compactă, destul de agresivă. Nu prea ne-au dat șansa să punem în pericol poarta lor.

Aici, a fost și vina noastra...

Așa e. Am jucat destul de lent, destul de previzibil. În astfel de situații, trebuie să joci în viteză. Când ai în față o echipă așa de compactă, așa de agresivă, care nu-ți dă posibilitatea să construiești, atunci singura soluție e să joci foarte rapid. Trebuie să sari liniile de pressing, să joci între linii. Ceea ce noi n-am făcut, din păcate. OK, am început mai bine repriza a doua dar, la astfel de meciuri, dacă nu marchezi din ocaziile pe care le ai, puține de altfel, e foarte greu. Păi, în primul rând, mă gândesc la ce a făcut copilul ăla...

Drăguș?

Exact. El a avut trei ocazii mari de tot, chiar patru! Păi, un gol ar fi trebuit să dea din patru ocazii.

Noi, în Liga Națiunilor, unde nu prea există miză, am „rupt“ norii, dar aici, când în joc e o miză foarte mare și anume calificarea la un Mondial, am arătat cu totul altfel. Credeți că s-a văzut cu Bosnia și presiunea mizei?

Nu știu, sincer... Totuși, noi am mai bătut Bosnia în Liga Națiunilor (n.r. – 4-1, la București, în 2022, cu Edward Iordănescu pe bancă). Bine, atunci toată lumea a spus că meciul ăla, de fapt, nu mai conta. Pentru că ei aveau deja asigurat locul 1 și au venit la noi, cumva, în vacanță, în ultima etapă. Eu nu prea am crezut asta atunci. Pentru că noi, totuși, am făcut un meci consistent, acasă, cu Bosnia, în 2022. Diferența față de acum e că atunci, în Liga Națiunilor, ce am avut, am dat. Mă refer la ocaziile create. Ieri, dacă dădea gol Drăguș, meciul s-ar fi derulat cu totul altfel. Din păcate însă, noi am început prost jocul și ne-au taxat.

Parcă nici n-am reacționat bine după ce ei au deschis scorul...

Exact! Vreo 30 și ceva de minute după gol, tot Bosnia a controlat jocul. Abia în repriza a doua, am intrat în joc altfel. Dar degeaba! Cât timp nu dai gol din ocaziile create, degeaba. Și ocaziile create au fost, totuși, puține. Pentru că, efectiv, nu ne-au lăsat să jucăm și s-au apărat destul de agresiv. Ne-au blocat prin pressing-ul ăsta de întâmpinare, termen pe care văd că îi place destul de mult lui Ilie Dumitrescu (n.r. – râde). Eu cred că, totuși, trebuia găsită o altă modalitate de a ataca poarta Bosniei, ceea ce n-am reușit.

„Fotbalul nostru merge într-o direcție greșită!“

Sincer, după acest rezultat, credeți că avem vreo șansă la locul 1?

De ce nu? Așa cum a spus și nea Mircea Lucescu, așa cum ne-a bătut Bosnia acasă, putem bate și noi la ei. Și Austria poate fi bătută. Nu sunt niște echipe de speriat. Eu zic că forța grupului, disciplina pe care antrenorul o poate impune, atitudinea jucătorilor, eu cred că lucrurile astea pot face diferența. Și mă folosesc de un clișeu aici: nu mai există echipe mari și echipe mici în fotbal. De asta, eu rămân încrezător, inclusiv după acest rezultat.

Dacă v-ar fi zis cineva, după acel Mondial din 1998, că vor trece 27 de ani în care vom rata toate Mondialele, ați fi crezut într-un astfel de scenariu?

Eu am tot spus, de-a lungul anilor, că fotbalul nostru merge într-o direcție greșită. Din păcate! Acum, cu nucleul actual, se vede, totuși, o schimbare în bine. Și uite că am prins un European, anul trecut. Dar adevărul e că, atunci când nu însămânţezi nimic, n-ai ce culege. Și noi am avut mari probleme din punctul ăsta de vedere. Și, de aceea, ușor ușor, nu prea am mai avut nimic... Și am început să avem o secetă prin această absență prelungită de la Mondiale. Dar acum, cu generația pe care a avut-o Rădoi la acel European de tineret din 2019, putem spera, totuși, la o calificare. Pentru că jucătorii tineri de atunci, de acum șase ani, au ajuns la o maturitate. Să sperăm că vor și reuși și ne vor duce la Mondiale. Trebuie să credem în ei.