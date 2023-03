Florin Motroc a fost invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro, emisiune în care fostul mijlocaș de la Rapid a revăzut și o fotografie din setul de amintiri apropiate sufletului său.

Trăiește cea mai mare bucurie când revede Giuleștiul. Își amintește de momentele copilăriei, secvențele junioratului și apoi cadrele perioadei în care juca la seniori pentru Rapid (1993-1996). Simțea că atinge cerul cu creștetul capului când părintele său, Ion Motroc, îl lua de mână și-l trecea terenul în pas vioi. Amintirile i se derulează cu încetinitorul prin fața ochilor.

Așa a fost și la Poveștile Sport.ro pentru Florin Motroc, în momentul în care a revăzut o imagine care reflectă legătură strânsă între fiu și tată, între cei doi și echipa lor de suflet.

"Faceți loc, faceți loc! Trece trupa lui Motroc!"

Când scandările fanilor din Giulești s-au împrăștiat prin aer, lui Ion Motroc, tatăl lui Florin, chipul i-a strălucit de fericire. S-a sprijinit pe umărul puternic al fiului său și a dat în toamnă lovitura de start la meciul cu UTA.

"E o poză de la lovitura de începere de la meciul Rapid - UTA, înainte să plec în Bahrain. Am plâns, tata a început să plângă. A durat câteva minute acel moment.

Am crezut că galeria va striga doar o dată, când va da lovitura de începere, scandarea 'Faceți loc, faceți loc! Trece trupa lui Motroc!', celebrul refren de când tata a câștigat Cupa României și a promovat cu Rapid în prima ligă", a istorisit cu o voce tremurândă antrenorul în vârstă de 55 de ani.

"Tata a fost mișcat de gestul galeriei"

Imaginea postată pe wall-ul din studioul emisiunii l-a mișcat pe Motroc, fost jucător la Rapid, Ceahlăul, Selena Bacău sau FC Argeș.

Scandările fanilor îi răsună continuu în timpane.

"Îmi dau lacrimile... Iar în momentul în care ne pregăteam să plecăm de pe teren, suporterii au strigat din nou, cu o altă intensitate. Tata s-a clătinat, de-asta îl țineam de mână. A fost foarte mișcat de gestul galeriei, de câte ori pășim pe Giulești, suntem marcați", a rememorat Florin Motroc.

Rapid i-a făcut viața mai frumoasă lui Florin.

"Pe mine m-a marcat Giuleștiul și faptul că am avut șansa de a sta pe lânga tata. A însemnat ceva fantastic. Datorită lui am ajuns să iubesc Rapidul, să joc la Rapid pentru că eram in discuții să plec la Dinamo.

Tata mi-a zis: 'eu am plecat de la Dinamo venind la Rapid, am renunțat la foarte mulți bani și la grade. N-o să te las niciodată!'.

Poate ar fi fost o luptă între mine și Lupescu la Dinamo, în acea perioadă. Eram adversari direcți la tineret, pentru că suntem din aceeași generație. Tata nu a vrut și am rămas la Rapid", a mai întors o filă din cartea trecutului Florin Motroc, la Poveștile Sport.ro.

Ion Motroc, nouă sezoane la Rapid

Ion Motroc e o legendă Rapidului, cu peste 250 de meciuri și nouă sezoane petrecute la Rapid. A fost unul dintre fotbaliștii determinanți în 1967, an în care Rapid a cucerit titlul.

Născut pe 14 februarie 1937, fostul fundaș central a rămas în inimile suporterilor giuleșteni drept „Căpitanul din '67”, anul în care o echipă formidabilă avea să aducă în premieră titlul în Grant. Ion Motroc, tatăl lui Florin, a intrat în istoria clubului alb-vișiniu prin refrenul „Faceți loc, faceți loc, trece trupa lui Motroc!", lansat și adoptat de fani după Cupa câștigată în 1975.

Ion Motroc a rămas în memoria fanilor și datorită aparițiilor sale în atac. Cu o detentă impresionantă, simț de anticipație și o tehnică de lovire a balonului fără cusur, Ion Motroc încerca de multe ori să înscrie prin foarfecă.

VIDEO | Florin Motroc la Poveștile Sport.ro (emisiunea integrală)

Florin Motroc

Meciuri jucate în Divizia A, România: 201 jocuri; goluri marcate 20.

Meciuri jucate în echipa națională de tineret a României: 3 jocuri.

Meciuri jucate în echipa națională divizionară a României: 5 jocuri.

Meciuri jucate în Divizia B, România: 25 jocuri; goluri marcate 5.

Meciuri jucate în Cupa U.E.F.A.: 8 jocuri, toate cu echipa FC Rapid București.

Câștigător al Cupei Ligii din România / Editia 1993-1994, cu echipa FC Rapid București.

Finalist al Cupei României / Ediția 1994-1995, cu echipa FC Rapid București.

Câștigător al Cupei Moldovei / Ediția 1998-1999, cu echipa FC Sheriff Tiraspol.