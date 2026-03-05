CSM Volei Alba-Blaj şi CS Dinamo Bucureşti vor disputa finala Cupei României la volei feminin, pe 4 sau 5 aprilie, după ce au obţinut victorii, miercuri, în meciurile din manşa secundă a semifinalelor.

Volei Alba Blaj, 3-2 și 3-1 cu CSO Voluntari

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului, a trecut de CSO Voluntari 2005 cu 3-1 (20-25, 25-19, 30-28, 25-18), pe teren propriu, luându-şi revanşa pentru eliminarea din sferturile Cupei CEV.

Echipa ardeleană se impusese şi în tur, cu 3-2.

Ana Viktoria Trcol a reuşit 20 de puncte pentru învingătoare, Vittoria Piani 14, iar Drussyla Andressa Felix Costa 14. Nicole van de Vosse, cu 20 de puncte, a fost cea mai bună de la CSO Voluntari, iar Sabrina Starks şi Nikola Radosova s-au remarcat fiecare cu câte 15 puncte.

CSM Volei Alba Blaj va juca a şaptea sa finală din istorie, câştigând trofeul în 2017, 2019, 2021, 2022 şi 2025.