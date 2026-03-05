FOTO Dinamo s-a calificat în finala Cupei României!

Dinamo s-a calificat în finala Cupei României! Volei
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciuri spectaculoase în semifinalele competiției, jucate în dublă manșă.

TAGS:
DinamoVolei Alba BlajTereza HruseckaJovana Mirosavljeviccs dinamo bucuresti
Din articol

CSM Volei Alba-Blaj şi CS Dinamo Bucureşti vor disputa finala Cupei României la volei feminin, pe 4 sau 5 aprilie, după ce au obţinut victorii, miercuri, în meciurile din manşa secundă a semifinalelor.

Volei Alba Blaj, 3-2 și 3-1 cu CSO Voluntari

CSM Volei Alba-Blaj, deţinătoarea trofeului, a trecut de CSO Voluntari 2005 cu 3-1 (20-25, 25-19, 30-28, 25-18), pe teren propriu, luându-şi revanşa pentru eliminarea din sferturile Cupei CEV. 

Echipa ardeleană se impusese şi în tur, cu 3-2.

Ana Viktoria Trcol a reuşit 20 de puncte pentru învingătoare, Vittoria Piani 14, iar Drussyla Andressa Felix Costa 14. Nicole van de Vosse, cu 20 de puncte, a fost cea mai bună de la CSO Voluntari, iar Sabrina Starks şi Nikola Radosova s-au remarcat fiecare cu câte 15 puncte.

CSM Volei Alba Blaj va juca a şaptea sa finală din istorie, câştigând trofeul în 2017, 2019, 2021, 2022 şi 2025.

Dinamo, 3-0 și 3-1 cu CSM București

În cealaltă semifinală, CS Dinamo Bucureşti a trecut de CSM Bucureşti cu 3-1 (25-22, 25-18, 26-28, 25-22), în Sala Polivalentă Elite. 

Dinamo se impusese şi în tur, cu 3-0.

De la învingătoare s-au evidenţiat Tereza Hrusecka (15 puncte), Jovana Mirosavljevic (12) şi Oleksandra Milenko (11). Bianca Gabriela Cucu a fost cea mai bună de la ''tigroaice'', cu 19 puncte.

În 2021, Dinamo pierdea finala cu Volei Alba-Blaj, scor 0-3. Dinamo are în palmares două trofee ale Cupei României, cucerite în 2010 şi 2012, informează Agerpres.

VIDEO Voleibalista Ramona Rus de la Dinamo, invitată la Poveștile Sport.ro

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
Românul Adrian Boitan și Daniil Medvedev, feriți de ATP din calea bombelor iraniene trimise în Emirate. Decizia curioasă luată de ITF
Românul Adrian Boitan și Daniil Medvedev, feriți de ATP din calea bombelor iraniene trimise în Emirate. Decizia curioasă luată de ITF
Care Barcelona, care Real Madrid? Ce echipe vor juca finala Cupei Spaniei
Care Barcelona, care Real Madrid? Ce echipe vor juca finala Cupei Spaniei
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Încă o lovitură pentru FCSB! Planul abia anunțat de Gigi Becali, pe cale să eșueze

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Reușește FCSB „imposibilul”? Echipa lui Becali, la un pas de ceva nemaivăzut în Superliga

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

Pancu i-a făcut semn lui Coelho să tacă, apoi și-a explicat gestul + "Nu știu dacă prelungesc cu CFR!"

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

„Revoluția“ lui Gigi Becali: „Cu el prelungim sigur, că e fotbalist. Copilul, în schimb, îl dăm împrumut“

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

4 titulari, OUT! Gigi Becali a anunțat cum va arăta FCSB din vară

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Chivu cere, Inter execută: al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului



Recomandarile redactiei
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Gigi Becali poate rămâne fără ”calculatorul” de la FCSB! Florin Tănase, pe picior de plecare?
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Dorit la FCSB, Adrian Ilie i-a dat un răspuns ferm lui Gigi Becali: „Nu există așa ceva!”
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Surpriză în derby-ul Londrei din ultima etapă din Premier League!
Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină
Fotbalistul de la FCSB, pe ”lista neagră” a lui Gigi Becali! ”Haosul” a ajuns și în presa străină
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Ilie Dumitrescu este 100% sigur: ”Este cel mai puternic și contează enorm!”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Toată lumea în Europa! Nu mai puțin de 10 echipe din România vor juca în cupele europene în viitorul sezon
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Încă un sârb la Rapid! Ultimul sosit în Giulești are un CV plin de trofee, plus o finală de Champions League
Dinamo, la un singur pas de finala Cupei României!
Dinamo, la un singur pas de finala Cupei României!
Dinamo a distrus-o iar pe Rapid! 4 meciuri, 4 victorii în acest sezon
Dinamo a distrus-o iar pe Rapid! 4 meciuri, 4 victorii în acest sezon
CITESTE SI
NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

stirileprotv NATO a doborât în Marea Mediterană o rachetă balistică lansată de Iran spre spațiul aerian la Turciei

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

stirileprotv Iranul și-a enervat cel mai puternic vecin, una din marile forțe ale lumii. Inițial îi lua apărarea. ”E incredibil de greșit”

Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

stirileprotv Anunțul făcut de secretarul american al Apărării: SUA, pe cale să „câştige decisiv şi devastator” în Orientul Mijlociu

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!