GALERIE FOTO Tereza Hrusecka continuă la Dinamo! ”Te așteptăm cu drag!”

Tereza Hrusecka continuă la Dinamo! ”Te așteptăm cu drag!” Volei
SPORT.RO
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Prelungire de contract în Ștefan cel Mare.

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Dinamocs dinamo bucurestiTereza HruseckaAmelie RotarGeorgiana PopaCristina Miron
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CS Dinamo București a anunțat astăzi prelungirea înțelegerii cu internaționala slovacă Tereza Hrusecka, lider în European League cu reprezentativa de volei feminin a Slovaciei:

”Tereza continuă alături de noi ⬜️🟥

Centrul naționalei Slovaciei, Tereza Hrusecka (23 ani; 1,98) și-a prelungit contractul cu Dinamo, după un sezon foarte bun.

În această vară, “Teri” participă cu naționala în European League și au un parcurs foarte bun cu 4 victorii din tot atâtea meciuri. Ea a purtat și banderola de căpitan! Felicitări! 🙌🏻

Mult succes în noul sezon! Te așteptăm cu drag! HAI DINAMO! 🤍❤️”.

Rotar a plecat din Turcia și a semnat și ea cu Dinamo

Dinamo, locul 3 în ultima ediției a Diviziei A1 la volei feminin, a anunțat transferul jucătoarei din naționala Franței Amelie Rotar, după ce efectuase alte trei achiziții de top pentru viitorul sezon: Georgiana Popa (vezi galeria foto de mai jos) și bulgăroaicele Petya Barakova și Gergana Kyoseva.

  • Popa georgiana voluntari
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În vârstă de 25 de ani, Rotar este născută în Martigues, Franța, din tată român (fostul voleibalist de națională Tudor Rotar) și mamă franțuzoaică, și evoluează pentru naționala Franței, cu care a participat inclusiv la Jocurile Olimpice din 2024.

În perspectiva noului sezon, în care Dinamo va ataca titlul de campioană, clubul din Ștefan cel Mare a anunțat și prelungirea înțelegerii cu căpitanul Cristina Miron.

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