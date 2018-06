VIRALUL ZILEI. Fotografie INEDITA cu Halep si Muguruza

Adversare in semifinala de la Roland Garros, Simona Halep si Garbine Muguruza au fost "suprinse" intr-o ipostaza inedita.

Azi, 16:00, Mihai Mironica si Ion Alexandru comenteaza LIVE semifinala Halep vs Muguruza pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro!

O poza cu cele doua jucatoare face furori pe internet. Simona are 26 de ani, iar Garbine 24, insa o poza cu ele din copilarie a devenit virala.

Micuta Simona tine in mana o cupa, in timp ce Garbine este zambitoare, avand in mana o jucarie de plus.

Simona Halep si Garbine Muguruza se lupta astazi, in prima semifinala de la Roland Garros, de la ora 16:00. Meciul va fi comentat, LIVE, pe WWW.SPORT.RO si pe Facebook SPORT.RO de Mihai Mironica si Ion Alexandru.