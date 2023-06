Tenisul jucat pe zgură, iarbă și hard devine istorie. S-a inventat o a patra suprafață de joc, în care sportivii pot evolua pe gheață.

Contul oficial de Twitter al Jocurilor Olimpice a publicat un videoclip în care arată inventivitatea a doi sportivi, care au reușit să joace un schimb de mingi extraordinar, în timp ce patinau pe gheață.

„Tenis pe gheață. Da, ați auzit bine,” au titrat cei care administrează contul.

„Disciplina aceasta ar trebui să devină sport de iarnă,” a comentat un utilizator, încântat de perspectiva acestui sport.

Ice tennis. Yes, you heard it right ❄️????

????IG: @robworling14 and @heybarbe#LetsMove #OlympicDay pic.twitter.com/og9hsLUz66