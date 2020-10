Un model a intrat in supermarket si le-a TAIAT RESPIRATIA tuturor! S-a dus la cumparaturi in PIELEA GOALA: "Aveau iubite, dar se uitau la mine"

Un model din Danemarca a defilat cu sanii la vedere intr-un supermarket.

Gitte Von G, un model din Danemarca, s-a dus la cumparaturi cu o tinuta inedita. Femeia de 40 de ani nu si-a luat decat o pereche de chiloti, o geaca pe care a lasat-o deschisa si o geanta de umar.

Gitte a pus totul pe Instagram, unde este urmarita de peste 59.000 de persoane.

"In general ma imbrac destul de sexy, dar senzatia de a fi aproape goala sub o jacheta scurta este frumoasa, imi place si mie se pare distractiv.

Mi-am petrecut intreaga zi cu o haina si o geanta. Ma plimb mereu prin casa cu haine foarte putine si uneori chiar fara haine.

Cand a trebuit sa merg la cumparaturi, mi-am luat doar jacheta si am sarit in masina", a spus Gitte, potrivit Daily Star.

Femeia a dezvaluit ca toata lumea din magazin a admirat-o, inclusiv barbatii care erau cu iubitele alaturi:

"Ceilalti cumparatori s-au uitat la mine, unii aveau chiar si iubite. Este foarte amuzant si imi place sa ma uit la reactiile lor. Cei mai mult se inrosesc de parca ar avea fetele pe foc, in timp ce altii se uita rapid in alta parte", a mai spus Gitte.

Inclusiv angajatii supermarketului s-au oferit sa o ajute pe femeie si nu i-au reprosat nimic cu privire la costumatia salbatica:

"Un angajat a venit si a intrebat daca am nevoie de ajutor si i-am spus ca trebuie sa gasesc niste pahare de baut. Mi-a aratat cu amabilitate unde sunt si apoi am vorbit despre diferitele optiuni pe care le aveam. Le-am ales pe cele pe care le-am placut, am platit si am parasit magazinul", a incheiat Gitte.