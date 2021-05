Poate castiga o suma fabuloasa dintr-un bilet la pariuri de care uitase! A mizat mai putin de 3 lei, iar acum se poate imbogati

Un parior din Anglia face inconjurul lumii cu un bilet pus inaintea inceperii sezonului actual.

Carl Edward a descoperit din intamplare un bilet la pariuri, pe care mizase doar o jumatate de lira. Nu mai tinea minte acel bilet, dar cand a descoperit ca e pe cale sa castige a fost de-a dreptul uimit.

Englezul a ales campioanele din primele patru ligi ale Angliei, dar si castigatoarea titlului din Spania. La Premier League, Edward a ales-o pe Manchester City, care avea cea mai mica cota de pe bilet. Cele mai bune cote au fost obtinute pe ligile inferioare ale fotbalului englez, acolo unde britanicul a ales-o pe Norwich, in liga secunda cu cota 6, Hull City, in liga a treia, cu cota 12, si Chelthenham, in liga a patra cu o cota de 14.

Edward a dorit sa obtina o suma mai mare, iar asta l-a determinat sa aleaga si campioana din Spania, acolo unde a decis ca Atletico Madrid va ridica trofeul din La Liga.

"Sunt extrem de emotionat, mai ales ca uitasem de bilet, e ca un cadou. Am trait cu sufletul la gura ultima saptamana din Spania. Mai ales ca banii acestia ar veni dupa o perioada grea, pandemia ne-a afectat pe toti.

Nu am castigat niciodata o astfel de suma. Nu ar fi trebuit sa le spun tuturor despre pariul meu, acum cu siguranta ca toti vecinii vor veni la mine sa ii imprumut", a spus Carl Edwards pentru Daily Mail.

Toate pariurile de pe bilet i-au iesit britanicului, Atletico Madrid fiind singura de care mai depinde castigul celor 14.000 de euro.

