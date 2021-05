Pantilimon, considerat unul dintre cei mai slabi jucatori care au castigat titlul in Anglia! Ce gafa de proportii au facut jurnalistii britanici

Fostul portar al lui Manchester City, Costel Pantilimon a fost introdus de catre jurnalistii de la The Sun in echipa celor mai slabi jucatori care au ridicat trofeul Premier League.

Costel Pantilimon a fost adus de Roberto Mancini in august 2011 la Manchester City pentru a-l inlocui pe Shay Given care plecase in aceea vara. Portarul roman a stat pana in 2014 la City, perioada in care a reusit sa castige doua titluri in Anglia, in 2012 si 2014. Pantilimon strans doar 29 de meciuri in tricoul 'cetatenilor' in perioada petrecuta pe Etihad Stadium

Asadar, publicatia engleza The Sun l-a inclus pe fostul goalkepper al lui Poli Timisoara in primul "11" al celor mai slabi fotbalisti care au ridicat trofeul primei ligii engleze deasupra capului.

De asemenea, jurnalistii de la ziarul britanic au facut o gafa de proportii. Acestia au mentionat ca portarul roman evolueaza in momentul de fata in Romania, la Denizlispor. Pe langa faptul ca Denizlispor este din Turcia, de asemenea, Costel Pantilimon este liber de contract, inca din martie 2021.

"Romanul a avut inaltimea de partea sa... dar nu multe alte lucruri. Masurand 2,03 metri, Pantilimon ar fi trebuit sa fie o figura impunatoare intre buturi. Portarul cu predispozitie la comiterea gafelor a jucat 7 meciuri in sezonul 2013/2014, ca inlocuitor al lui Joe Hart, iar ulterior a ajuns la Nottingham Forest, dupa perioade fara succes la Sunderland si Watford.

Dupa ce a iesit din planurile echipei din Championship, Pantilimon se regaseste acum in Romania, unde joaca pentru Denizlispor", au scris englezii in The Sun.

Asa arata cel mai slab prim "11" al celor care au castigat Premier League, potrivit The Sun: Pantilimon - Bosingwa (Chelsea), Cygan (Arsenal), Stepanovs (Arsenal), Buttner (Manchester United) - Cuadrado (Chelsea), Gibson (Manchester United), Rodwell (Manchester City), Zhirkov (Chelsea) - Kezman (Chelsea), Aliadiere (Arsenal)