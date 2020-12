SCANDALOS! Un barbat vinovat de HARTUIRE SEXUALA si-a primit pedeapsa. A crezut ca nu vede bine

Un barbat de 44 de ani care a facut un gest nepotrivit asupra unei vecine de bloc a fost sanctionat cu o amenda incredibila.

Incidentul s-a petrecut in aceasta vara in orasul Ho Si Min din Vietnam, camera de supraveghere dintr-un lift al unui bloc de locuinte surprinzand momentul in care barbatul de origine estoniana o atinge pe femeia care se afla langa el intr-o zona intima.

Victima agresiunii, in varsta de 36 de ani, a depus plangere la politie pe numele respectivului, iar pedeapsa ar fi trebuit sa fie una considerabila, mai ales ca a existat si dovada video in acest sens.

Doar ca, surpriza, probabil ca si barbatul a avut un soc atunci cand a primit amenda, fiind pus sa plateasca suma modica de 7,7 euro. Motivul e legat de faptul ca infractiunea de hartuire sexuala in Vietnam nu e reglementata atat de dur ca in alte state, iar femeia agresata a intarziat putin cu depunerea plangerii. In cele din urma, estonianul si-a cerut scuze si a asigurat-o pe vietnameza ca va parasi cat de curand cladirea.