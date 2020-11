Reactie HALUCINANTA a Federatiei Romane de Bob dupa ce o tanara l-a acuzat pe antrenor de hartuire sexuala: "E posibil ca fata sa aiba o imaginatie bogata si interese!"

Ioana Gheorghe (23 ani) l-a acuzat pe antrenorul lotului olimpic de violenta, hartuire, intimidare si proxenetism.

Tanara care face parte din lotul olimpic feminin de bob face acuzatii incredibile la adresa lui Paul Neagu (66 ani). Ioana Gheorghe sustine ca antrenorul le-ar fi supus pe sportive la abuzuri de-a lungul anilor intr-un interviu pentru ziuadevest.ro.

"A vazut mesajul dupa 10 minute si, apoi, a venit la mine in camera. Eram in lenjerie intima, numai ce iesisem de la dus. Nici nu l-am vazut la inceput, ascultam muzica in casti. Eram in pat cand l-am vazut. Mi-a smuls telefonul din mana. I-am zis sa mi-l dea. Eram in pat si el statea in picioare, se uita de deasupra mea. A incercat sa dea cu telefonul in mine.

L-am prins de mana, a incercat sa ma jigneasca si sa ma injure. Am strigat-o pe colega mea, el a inceput sa imi rada in fata si sa spuna ca nu am martori, ca nu stie nimeni. A inceput sa spuna ca nu mi-a facut nimic, ca nici nu m-a atins, si ca iese din camera. I-a zis colegei mele ca am halucinatii, ca nu stiu ce vorbesc, ca am luat-o razna si am nevoie de psihiatru", a spus tanara in interviul oferit care poate fi citit integral aici.

Secretarul general al Federatiei Romane de Bob a reactionat dupa scandalul iscat de tanara sportiva.

"Biroul Federal a convocat Comisia de Disciplina, care va cerceta cazul pentru a incerca sa aflam adevarul adevarat. Vor fi audieri multiple. Personal, n-am niciun indiciu ca declaratiile fetei sunt credibile. Din semnalele noastre, e posibil sa fie la mijloc o imaginatie bogata si sa existe interese din partea ei.

Pare sa fie o inscenare, pentru ca din afirmatiile preliminare ale colegelor si ale baietilor prezenti si ei in Letonia nu se confirma momentan nimic. Neagu detine mesaje din partea iubitului sportivei, care insista sa fie cooptat in staff pentru a fi alaturi de fata. E profesor de educatie fizica. Noi n-am cedat la aceste presiuni. Lasam insa Comisia sa-si faca treaba. Nu vrem sa influentam cu nimic demersul lor", a declarat Florin Ticu conform Gazetei Sporturilor.