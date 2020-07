Acuzatii socante: "Ma atingea in fiecare zi!" Campionul mondial trecut pe la Barca si City e banuit de hartuire sexuala! Cum s-a aflat totul

Un fost campion mondial este in centrul unui scandal urias la fosta sa echipa.

Clubul de fotbal New York City investigheaza o acuzatie de hartuire sexuala impotriva fostului mare atacant David Villa.

Anuntul a fost facut chiar de clubul la care in prezent evolueaza Alexandru Mitrita, internationalul roman de 25 de ani.

"Clubul de fotbal New York City a aflat de acuzatiile facute de un fost intern, vazandu-le pe social media. Luam aceasta problema extrem de in serios si nu toleram hartuirea in niciun fel, in niciun domeniu al organizatiei noastre. Am lansat imediat o ancheta in aceasta privinta", a scris clubul intr-un comunicat.

In urma cu o saptamana, o fosta angajata practicanta a clubului NYCFC, care poarta numele Skyler B pe Twitter, a descris cum David Villa 'o atingea in fiecare zi' in timpul celor cinci ani in care a fost la club.

"Am crezut ca primesc oportunitatea unei perioade de viata cand am primit acest stadiu. Ceea ce am primit a fost ca David Villa ma atingea in fiecare zi, iar sefii mei credeau ca este un material de comedie excelent. Femeile suficient de curajoase sa-si spuna povestile lor cu voce tare sunt eroii mei", a spus tanara.

I thought I was getting the opportunity of a life time when I got that internship. What I got was David Villa touching me every fucking day and my bosses thinking it was great comedic material. Women brave enough to tell their stories this loudly are my heroes. Someday. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

David Villa a raspuns printr-o declaratie oficiala lansata in mediul online si neaga orice acuzatie:

"Obiectez cu tarie acuzatiile facute despre mine pe Twitter. Aceste acuzatii sunt in intregime false si le refuz. Este greu de inteles de ce acest lucru nu a fost spus anterior daca cineva se simte inconfortabil in orice moment", se arata in comunicatul lui David Villa.

El a cerut, de asemenea, ca 'Mass-media si publicul sa ii respecte, in aceasta privinta, dreptul la prezumtia de nevinovatie'.

Villa a semnat cu New York City in 2014 si pe parcursul sederii sare la club a fost unul dintre cei mai importanti jucatori. In 2016 a fost declarat cel mai valoros jucator din MLS, dupa ce a reusit sa inscrie 23 de goluri.

Atacantul a fost campion mondial cu Spania in 2010 si campion european in 2008. In 2011 castiga cu Barcelona Liga Campionilor.